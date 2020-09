Obce chtěly platit linku, která by vylepšila dopravu do Plzně. Nesmějí

Se začátkem nového školního roku měly na trasu od tramvajové konečné v Bolevci poprvé vyjet autobusy nové linky 58. Těsně před plánovaným zahájením provozu se ale na webu Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP), které měly linku zajišťovat, objevila zpráva, že autobusy nevyjedou.

„Z důvodu rozhodnutí Plzeňského kraje a stanovení omezujících podmínek k provozu linky, nebude moci být od 1. 9. 2020 nově zavedena linka 58 Bolevec – Třemošná – Zruč-Senec – Bílá Hora,“ oznámil dopravní podnik.

Starostové Třemošné Jaroslav Zeithaml a Zruče-Sence Miroslav Král říkají, že chtějí svým obyvatelům zjednodušit cestování mezi oběma obcemi, a ve vybraných časech vylepšit dopravu i do Plzně.

Rada kraje v závěru srpna souhlasila se zavedením nové linky, ale s omezujícími podmínkami, jak je stanovila společnost POVED (krajský organizátor veřejné dopravy).

První z nich je, že i na této lince placené výhradně obcemi budou uznávané krajské předplacené zóny pro oblasti Plzeň a Třemošná.

Druhou podmínkou je, že autobusy linky 58 musejí jet nejpozději 16 minut před nebo nejdříve 16 minut po modrém autobusu, který objednává a dotuje kraj.

Ekonomické dopady na spoje objednávané krajem

POVED to vysvětluje obavami z možných ekonomických dopadů na spoje objednávané krajem. Proto každému modrému autobusu v barvách kraje přidělili půlhodinovou ochrannou bublinu. S tou není problém mezi Třemošnou a Zručí, kde denně jede do pěti autobusů, ale mezi Třemošnou a Plzní i Zručí a Bílou Horou.

Starosta Zruče-Sence Miroslav Král říká, že chtějí, aby obcemi placený autobus jezdil v době, kdy to zejména starší lidé potřebují a využijí při cestách k lékaři do Třemošné nebo na nákupy, a ne v době, kdy to potřebuje POVED.

„Cílem bylo vylepšit dopravu v určitých hodinách. Máme třeba stížnosti, že po škrtech v jízdních řádech přijíždějí ráno do Třemošné už přeplněné autobusy od Kralovic a lidé se pak mají problém dostat do práce v Plzni na šestou hodinu. Také jsme chtěli zjednodušit cestování starším občanům mezi oběma obcemi. Plánovali jsme zkušební provoz do konce letošního roku. Vše by se pak vyhodnotilo a vidělo se, co dál. Obavy, že bychom někoho připravili o cestující nebo platby, jsou nesmysl,“ soudí starosta Třemošné Jaromír Zeithaml.

Podmínky nejsou šikanózní

Licenci na provoz autobusové dopravy, a každou linku zvlášť, vydává dopravní úřad. V tomto případě odbor dopravy krajského úřadu.

„Nemám informaci, že bychom obdrželi žádost o vydání licence na tuto linku,“ uvedl před dvěma týdny šéf odboru Dušan Pakandl. Vysvětlil i důvody obou omezujících podmínek.

„U uznávání předplatného je to logické. Když má někdo předplatné na zóny Třemošná a Plzeň, proč by si měl kupovat další jízdenku? Druhá omezující podmínka časového odstupu se týká tras Bolevec - Třemošná a Bílá Hora - Zruč, kde kraj zajišťuje pro dopravní obslužnost větší počet spojů. Podmínky nejsou šikanózní,“ prohlásil Pakandl.

Podle třemošenského starosty Zeithamla neobstojí argument koordinátora dopravy, že místní mohou využívat při cestách i vlak. „Třemošná je hodně rozlehlá, někteří lidé by museli kvůli vlaku vstávat i o hodinu dřív. Navíc autobusová linka měla zlepšit i dopravu v naší části Sklárna, která se stále rozrůstá,“ uvedl Zeithaml.

Mluvčí PMDP René Vávro řekl, že za současných podmínek není možné, aby linka vyjela. „Projekt ještě není úplně mrtvý, snažíme se hledat se starosty nějaké řešení,“ uvedl.