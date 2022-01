Mladík šel nakoupit a nechal nastartované auto, zloděj mu ho naboural

Zloděj ukradl Audi A4 v úterý po jedné hodině odpoledne na parkovišti u jednoho z obchodů na Borských polích.

„Čtyřiadvacetiletý řidič následně kontaktoval policii a fotografie svého odcizeného vozidla zveřejnil na sociálních sítích,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Po Audi začali policisté okamžitě pátrat a prověřovat kamerové záznamy. Kolem jedenácté hodiny si kradeného auta všimli dva muži, kteří jeho fotku viděli na sociálních sítích a začali ho pronásledovat. Zároveň zavolali na policii.

„Oznamovatel sdělil, že se nachází kousek za Plzní a vozidlo se mu nyní ztratilo z dohledu,“ pokračovala mluvčí.

Na místo hned vyrazily policejní hlídky, které odcizený automobil dojely a začaly jej pronásledovat. Řidič na výzvy k zastavení nereagoval a Plzní projížděl vysokou rychlostí.

„Z Valchy ujížděl do ulice Dobřanská a dále do ulice K Sinoru. Poté odbočil do ulice Rekreační, kde byl zablokován policejními vozidly z hlídkové služby a z obvodního oddělení ve Skvrňanech,“ popsala manévry policejní mluvčí.

Šofér se ale jen tak vzdát nechtěl. Sjel na lesní cestu a snažil se prokličkovat mezi stromy. Do jednoho z nich ale narazil. Tím jeho zběsilá jízda skončila.

Policisté ho donucovacími prostředky zpacifikovali a zadrželi. Jednalo se o třiatřicetiletého muže, který byl navíc pod vlivem pervitinu a kokainu.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení a případem se nadále zabýváme,“ uzavřela Raindlová.

Kromě nabouraného Audi byl lehce poškozen i jeden z policejních vozů, na který padl menší strom vyvrácený při nehodě.