Auto v Plzni samo měří, jestli se hasiči protáhnou mezi zaparkovanými vozy

Zaparkovaná vozidla stojící na obou stranách ulice často komplikují průjezd. Problém je to zejména pro větší vozy záchranky nebo hasičů, pro něž tato auta mohou představovat překážku, která jim brání v rychlém zásahu.

Odborníci z Fakulty elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) vyvinuli systém dynamického měření vzdálenosti, který tato problematická místa ve městě dokáže zmapovat, a pomůže tak komplikace řešit.

„Působí nám to potíže především ve větších městech. Zejména na sídlištích je vždy velké množství aut. Pokud řidiči při parkování nedodržují určený odstup, je pro nás velmi komplikované se tam dostat i s běžnou technikou. Ještě horší to je s tou výškovou. Nejde jen o to projet, ale také mít prostor pro manévrování. Auta často stojí v zatáčkách i křižovatkách. Tenhle zdánlivě banální přestupek může mít za následek zraněné, či dokonce mrtvé, pokud se na místo zásahu nedostaneme včas,“ říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Měření s centimetrovou přesností

Systém, na němž odborníci z katedry materiálů a technologií FEL spolupracovali se Správou informačních technologií města Plzně a Městskou policií Plzeň, měří šířku průjezdového koridoru pomocí laserových senzorů vzdálenosti.

„Systém jsme postavili z osmi laserových senzorů rozložených vždy po čtyřech kusech do dvou přibližně půlmetrových lišt. Ty jsou svisle umístěny na bocích měřicího vozidla. Napájení zajišťuje palubní soustava vozu, naměřená data se přes bluetooth posílají do aplikace v tabletu nebo mobilním telefonu, která v průběhu jízdy zobrazuje prostřednictvím naměřených údajů minimální šířku průjezdového koridoru,“ vysvětluje Petr Kašpar, projektový manažer z katedry materiálů a technologií FEL.

Projekt podporuje město Plzeň. „Naše Správa informačních technologií, kromě zapojování moderních technologií do života Plzeňanů, pracuje i na tom, že motivuje studenty k vyvíjení nejrůznějších technických inovací. To se stalo i v tomto případě - úsek SIT Port zadal v rámci svého projektu Výzvy téma k řešení. Byl jím požadavek městské policie na automatické vyhodnocování šířky pozemní komunikace a její průjezdnost. Těší nás, že se do řešení zapojili nejen odborníci ze zdejší univerzity, ale i studenti magisterského oboru, kteří se tak mohli zdokonalit v praktických dovednostech,“ vysvětluje radní města Daniel Kůs.

Podle zákona o silničním provozu musí při stání vozidla zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh o šířce nejméně tři metry pro každý směr jízdy.

Systém dynamického měření tak představuje efektivní způsob, jak překážky na vozovce detekovat a zjistit, zda je průjezdový koridor dostatečně široký. „Podle prvních výsledků můžeme říct, že je systém funkční. Naměřená data odpovídají realitě a vzdálenost vozidel se z nich dá dobře identifikovat s přesností na jednotky centimetrů,“ hodnotí výsledky testů Petr Kašpar.

Systém je nyní v prototypu a při měření zatím využívá jen pomocnou aplikaci. „Až bude vše kompletní, je ve hře možnost certifikovat ho jako měřicí zařízení, což by otevřelo dveře k jeho nasazení ve větším měřítku, a to nejen v Plzni, ale třeba i celorepublikově,“ dodal.