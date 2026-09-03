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Kraj letos podepsal s Arrivou smlouvu na zajišťování dopravy na 10 let, tedy do prosince 2036. České dráhy, které cestujícími hojně využívanou linku provozují v současnosti, se do tendru nepřihlásily kvůli údajně diskriminačním podmínkám. Podle jejich argumentace nebylo reálné zajistit v tak krátké době potřebné vlaky vybavené i evropským zabezpečovačem ETCS.
Arriva na trati nasadí nízkopodlažní jednotky Stadler GTW. Jejich zvláštnost je v tom, že pro motor a další technické vybavení je určen nejkratší střední díl jednotky. Pro cestující je i tento díl bez oken průchozí.
Generální ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka řekl, že po kompletní modernizaci interiéru mají jednotky nová sedadla, zásuvky na 230 voltů i USB, nové je obložení stěn, podlahy a doplněny byly toalety pro invalidy.
„Jsou osazené evropským zabezpečovačem ETCS, abychom mohli jezdit tady v Plzeňském kraji. To byla podmínka v soutěži, jinak by nemohly dojet do železničního uzlu Plzeň. Jednotky mají také vlakový zabezpečovač pro Českou republiku, jsou v barvách Plzeňského kraje. Snažili jsme se je upravit tak, aby cestující vůbec nepoznal, že se nejedná o nové jednotky, ale repasované. Převzatých máme v současné době osm jednotek, zbývající čtyři budeme mít do prosince letošního roku,“ řekl Adamka.
Každá z třídílných jednotek byla vyrobena v letech 2001 a 2002, v minulosti tyto vlaky jezdily u dopravce v Německu. Po modernizaci mají 100 míst k sezení, jsou plně klimatizované a dosáhnou rychlosti až 120 kilometrů v hodině. Životnost strojů po repasi dopravce předpokládá dalších 15 až 20 let. Arriva s nimi už má praktické zkušenosti, dvanáct stejných jednotek nasazuje na linky ve Zlínském kraji a dalších dvanáct na jižní Moravě.
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Plzeňský kraj vybral České dráhy i přesto, že nenabídly nejnižší cenu
Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek podotkl, že v tendru nepožadovali po zájemcích o provozování linky P3 nové vlaky. Parametry, které nabízené jednotky musely splňovat, byly ale striktní.
„Tady na té trati (Plzeň – Domažlice) to bylo o něco složitější rozhodování, protože se bude elektrizovat. Elektrizace probíhá samozřejmě v řádu roků a bude postupná. Tím, jak se v současné době šetří, my bojujeme, aby pokračovala tak, jak byla naplánovaná. Ale musíme se tomu přizpůsobovat. Proto jsme tady ve výběrovém řízení ještě šli do dieselových jednotek. Abychom dosáhli co nejlevnější ceny pro kraj, nepožadovali jsme nové jednotky, které mají životnost 30 let, ale požadovali jsme repasované. Tyhle budou jezdit minimálně 10 let mezi Plzní a Domažlicemi. Připravujeme pořízení šesti bateriových jednotek. Bateriové jednotky se budou nabíjet při jízdě pod trolejí a budou zajíždět i na jiné vedlejší tratě. V regionální dopravě budou bateriové jednotky doplňkem,“ vysvětlil Čížek, co se na kolejích kraje objeví zřejmě po roce 2030.
Nové jízdní řády, které začnou platit od poloviny prosince, počítají se zahuštěním osobní dopravy na domažlické trati mezi Plzní a Stodem. V ranních i odpoledních špičkách nahradí současné vlaky s pěti klasickými vysokými vagony tažené motorovou lokomotivou zvanou Brejlovec právě repasované jednotky Stadler. „Jsou nízkopodlažní, klimatizované a budou dvě nebo tři spojené, aby pobraly všechny školáky i pracující,“ dodal Čížek.
Arriva linku do Domažlic převezme až v prosinci, ale do ostrého provozu nasadí tyto vlaky v kraji už v září. Využije toho, že s elektrickými jednotkami jezdí pro kraj na lince P1, tedy mezi Pňovany, Plzní a Horažďovicemi předměstím. „V testovacím provozu budou dvě spojené motorové jednotky nasazeny na osobní vlaky v trase Kozolupy – Plzeň – Blovice (vlaky v jízdním řádu 8950 až 8961), kde dočasně nahradí elektrickou jednotku,“ informoval dopravce v tiskové zprávě.
Motorové jednotky Shark v barvách Plzeňského kraje, které na lince mezi Plzní a Domažlicemi nyní nasazují České dráhy, budou podle náměstka hejtmana Čížka využívány na dalších linkách, které ČD zajišťují v Plzeňském kraji.
V polovině prosince začne mezi Prahou, Plzní a hranicí s Bavorskem ve Furth im Wald nově jezdit dopravce Leo Express. Ten nahradí České dráhy na Bavorském expresu v české části mezinárodní linky z Prahy přes Plzeň a Domažlice do Mnichova.