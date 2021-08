Třemošná a Zruč se dočkají své autobusové linky, o náklady se podělí

Zatím bude autobus jezdit v pracovních dnech mezi půl sedmou ráno a půl třetí odpoledne.

„Bereme to jako začátek, abychom vyzkoušeli, jestli spoje budou využívat lidé ze Zruče při cestách do Třemošné k lékařům či na nákupy. To se uvidí ve zkušebním provozu,“ vysvětlil třemošenský starosta Jaroslav Zeithaml.

„Bohužel, zatím nemáme vyřešenou stěžejní záležitost, kterou je vybudování zastávky v oblasti Sklárna, kde je nová výstavba. Projekt je hotový, ale když tam není zastávka, autobusy tam nemohou zastavovat,“ dodal Zeithaml.

Zatím bude nová linka fungovat v pracovní dny

Autobusová linka navíc místním umožní další propojení autobusy s Plzní, ať už v Bolevci nebo na Bílé Hoře, kde mohou přestupovat na další linky MHD.

„Autobusy budou vyjíždět z tramvajové konečné na Bolevci a pojedou přes čtyři zastávky v Třemošné a pět zastávek ve Zruči-Senci až na konečnou Bílá Hora, kde budou mít spoje v obou směrech garantovaný přestup na linku 20 pokračující do centra Plzně. Prozatím počítáme s provozem v pracovní dny,“ upřesnil Miroslav Macháň, dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP).

O náklady na provoz linky se budou dělit obě obce. Navíc jednou z podmínek k udělení licence bylo, že musejí akceptovat krajské jízdné. Kdo z cestujících bude mít v rámci Plzeňského kraje zakoupené předplatné pro Plzeň i zónu Třemošná, ten i v tomhle spoji linky 58 pojede bez placení.

Poprvé měly autobusy linky 58 vyjet loni v září. Jenže zůstalo jen u plánu, protože nedošlo k dohodě o jízdních řádech. Kraj, který vydává licence, měl podmínku, že autobusy linky 58 směly jet nejpozději 16 minut před nebo nejdříve 16 minut po modrém autobusu, který objednává a dotuje kraj.

POVED, jako krajský organizátor dopravy, to odůvodňoval obavami z možných ekonomických dopadů na spoje objednávané krajem. Šéf krajského odboru dopravy Dušan Pakandl řekl, že teď je vše vyřešené.

„Krajský koordinátor veřejné dopravy s dopravcem PMDP našly řešení, aby se nám autobusy nepotkávaly. Některé časy jsme upravili tak, že linka 58 může začít fungovat. My chráníme svého dopravce v závazku, asi jednou nebo dvakrát za den se stane, že někde pojedou autobusy obou dopravců krátce po sobě,“ uvedl Pakandl.

Na Plzeňsku je to druhá pravidelná linka veřejné dopravy. Jako první si začali společně platit vlastní spojení s Plzní z Tlučné a Vejprnic. Linku 55 zajišťuje ČSAD Autobusy Plzeň. Několik obcí si platí ještě noční spoje z Plzně v noci z pátků na soboty a ze sobot na neděle.