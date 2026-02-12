Kvůli šikaně a bossingu dohlédne na leteckou záchranku v Líncích supervizor

  16:49
Na provozu armádní letecké záchranné služby v Líních u Plzně se bude kvůli chování s projevy šikany a bossingu náčelnice Jany Piskačové podílet nezávislý supervizor. Na webu to ve čtvrtek uvedla armáda. Supervizor má podle ní zamezit dalším kontroverzím a problémům ve fungování jednotky. Armáda zároveň zopakovala, že Piskačová přijala kázeňskou odpovědnost.

Letecká záchranná služba v Líních u Plzně | foto: Martin Polívka, MF DNES

Personální situace u jednotky je podle armády stabilizovaná, od začátku roku 2024 odešlo 18 zaměstnanců převážně z důvodu ukončení služebních závazků, ve stejném období ale 26 lidí nastoupilo.

Server Novinky.cz minulý týden s odvoláním na výpovědi lékařů a zdravotníků uvedl, že náčelnice letecké záchranné služby v Líních šikanuje své podřízené. Ministerstvo obrany následně o víkendu napsalo, že po armádě chce, aby v případu nevhodného chování přijala nápravná opatření.

Ministerstvo chce nápravu šikany na letecké záchrance v Líních, armáda náčelnici podrží

Ombudsman ministerstva navrhoval odvolání Piskačové z funkce už loni v září, jeho doporučení ale podle úřadu odmítl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda následně v pondělí sdělila, že pro personální změnu neexistují věcné ani zákonné důvody. Piskačová podle ní pochybila v rovině manažerské komunikace a tónu jednání, za což přijala kázeňskou odpovědnost.

Armáda ve čtvrtek zopakovala, že Piskačová pochybila v oblasti manažerské komunikace a mezilidské interakce, její chování mělo projevy šikany a bossingu. Konkrétní kázeňský postih nelze podle armády zveřejnit z důvodu nedotknutelnosti osobních práv. Jednotku zároveň podle armády zkontroloval psycholog a kaplan Agentury vojenského zdravotnictví.

Šikanu zažije až polovina zaměstnanců. Jak jí čelit, radí odbornice

Ombudsman ministerstva obrany podle úřadu už loni v září po opakovaném vyhodnocení konstatoval, že nejvhodnějším řešením je odvolání náčelnice z funkce. O svém doporučení informoval tehdejší ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) i náčelníka generálního štábu Řehku. Ten ale podle ministerstva s doporučením v říjnu vyjádřil nesouhlas a přijal jiná opatření.

Armáda ve čtvrtek napsala, že doporučení k přeložení nemohla vyhovět kvůli zákonným překážkám, neboť Piskačová pečuje o dítě mladší devíti let. „K tomu, aby byla paní plukovnice Piskačová úplně propuštěna, nebyla naplněna skutková podstata trestného činu ani jiný závažný důvod, kterým by byl takový krok obhajitelný před zákonem,“ dodala.

Pokračování služebního poměru náčelnice bude armáda řešit v návaznosti na prodlužování jejího závazku v tomto kalendářním roce v souladu se zákonem o vojácích z povolání a s dalšími potřebami ozbrojených sil.

Tlak na odbornost a disciplínu

Napětí v kolektivu bylo podle armády vyvoláno především nekompromisním tlakem na odbornost a disciplínu ze strany Piskačové poté, co její vnitřní kontroly odhalily u podřízeného personálu závažná pochybení při evidenci léků a přípravě vybavení na palubě vrtulníku.

Proti vyjádření armády se pro server Novinky.cz ohradila jedna ze zdravotních sester, která záchrannou službu kvůli šikaně opustila. Tvrzení o závažných pochybení označila za účelová, nedostatky byly podle ní banality, které nikoho neohrozily.

„Šéf mě označil za rakovinu týmu.“ Lidé z prestižního ústavu si stěžují na šikanu

„V profesním životě jsme viděli věci, které vidět opravdu nechcete. Většina z nás se účastnila zahraničních misí. Nás opravdu nerozhází nevhodný tón, jak stojí v tiskové zprávě,“ uvedla k pondělnímu prohlášení armády.



