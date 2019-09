Plzeň zlepšila systém informování, nově bude lidi varovat přes Záchranku

Impulsem k zavedení novinky byla květnová evakuace obyvatel některý budov ve čtvrti Skvrňany, kde byla při výkopech nalezena nevybuchlá letecká bomba z války.

„Hledali jsme cestu, jak bychom informace v takovém případě dostali k občanům,“ popsal šéf odboru bezpečnosti magistrátu Aleš Průša. A tak se zrodil nápad využít již úspěšně fungující aplikaci Záchranka.

Ta vznikla kvůli lidem, kteří se dostanou do krizových situací a potřebují přivolat pomoc. Záchranka ji po stisknutí tlačítka na displeji umí zprostředkovat a záchranářům poskytuje údaje o poloze člověka v nouzi.

Radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký řekl, že město by zprávy přes Záchranku posílalo lidem výhradně ve velmi vážných případech. Aplikaci doporučuje. „Nejen proto, že ji město bude využívat pro vysílání varovných signálů, ale proto, že je to velmi dobrý pomocník,“ uvedl.

Jako příklady, kdy by bylo vhodné, aby magistrát vyslal lidem do telefonů varování, uvedl velké povodně podobné těm v roce 2002 nebo právě nálezy nevybuchlé munice z války. V případě potřeby budou podle Zrzaveckého varovné zprávy vysílané pouze do oblastí, kterých se situace přímo dotýká.

Aplikaci považuje mluvčí záchranky za velmi efektivní

Podle zástupce Zdravotnické záchranné služby Martina Brejchy může rozesílání varovných zpráv přes Záchranku pomoci zajistit například přesun lidí, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých, pokud se jejich blízcí o ohrožení dozvědí.

Aplikaci považuje za velmi efektivní. „Není den, kdy by z ní naše operační středisko nepřijalo několik výzev,“ prohlásil.

Systém zasílání varovných zpráv přes Záchranku funguje od května v Praze. Plzeň je tak druhým městem v Česku, které do systému vstoupilo.

Záchranku si lidé mohou instalovat do telefonů od roku 2016. Nyní má již přes milion uživatelů. Aplikace je propojená se zdravotnickými záchrannými i horskými službami v Česku, Rakousku a na horách na Slovensku.

Celkově už Záchranku v Česku využilo k volání na číslo 155 přes 40 tisíc lidí.