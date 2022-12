Zemřel starosta Modravy Schubert, bylo mu 62 let. Obec na Šumavě řídil půl života

Antonín Schubert se narodil 6. března 1960 v Karlových Varech. Od svých 15 let žil na Modravě, kde nejprve pracoval jako hajný. Po listopadové revoluci se v roce 1994 stal starostou Modravy a ve funkci vydržel až do letošního podzimu. V zářijových komunálních volbách už o pozici neusiloval, ale zůstal zastupitelem Modravy.

„Šumava má několik významných lidských ikon, které se nesmazatelně zapsali do její historie. Jednou z nich byl, je a bude lesník a starosta Modravy Tonda Schubert. Jeho otčím a můj otec byli ohromní kamarádi, v lese i mimo něj. Tonda byl bojovník za zdravý lesnický rozum, za správnou ochranu přírody a za zachování šumavských tradic. Byl to můj kamarád, o kterého se dalo opřít, i když člověku nebylo do zpěvu,“ řekl Mánek, který znal Schuberta od dětství. Schubert podle něj jako starosta vybudoval ze zapadlé Modravy prosperující, moderní a bohatou obec.

Modrava se standardním ročním rozpočtem kolem deseti milionů korun investovala za 25 let stovky milionů korun. Postavila například infocentrum, dřevařské centrum, křižovatku, byty, stanici zdravotnické záchranné služby.

Obec naspořila také díky podnikateli Zdeňku Bakalovi, který tam vlastnil rekreační objekty a několik let v Modravě odváděl daně. V obci žije přibližně stovka obyvatel. Modrava má navíc rozlehlý katastr, rozkládá se na více než 80 kilometrech čtverečních. Do jejího výměru patří například i Filipova Huť nebo Roklanská slať, kde bývají v zimě často nejnižší teploty.

Okolí Modravy vyhledávají běžkaři, jelikož stopy, o které obec pečuje, bývají většinou nejlépe upravené na Šumavě. Schubertovou první manželkou byla Anna Honesová, která pochází ze starého německého šumavského rodu.