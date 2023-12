Kvůli roli jsem měla TikTok, je to jiný svět, říká hvězda snímku #annaismissing

Snímek režiséra Pavla Soukupa je plný dramatických a vypjatých scén. Jak těžké natáčení bylo?

Film otevírá poměrně náročná témata, takže natáčení samozřejmě nebylo úplně jednoduché. Myslím, že to bylo těžké pro všechny, hlavně psychicky. Naštěstí jsme měli skvělou hereckou koučku, která nám moc pomohla, i co se týče nějaké duševní hygieny. Snažili jsme se od těch nepříjemných věcí oprostit.

Vypadá to, že natáčení moc velká zábava nebyla.

Snažili jsme do postav dát něco ze sebe, někdy to nebylo snadné. Na place jsem potkala spoustu báječných kolegů, kteří mi pomohli, ostatně je to jedna z mých prvních zkušeností před kamerou. Takže se dá říct, že jsem si nakonec natáčení v rámci možností užila.