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KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně

Jaroslav Nedvěd
  7:36
Už zřejmě naplno se rozjela kampaň před říjnovými komunálními volbami. V Plzni to jasně dokládá tanec kandidátů kolem úpravy a možné změny provozního režimu na necelých dvou stovkách metrů Americké třídy, kde je přes den zakázaný průjezd aut a vzniká takzvaná sdílená zóna s maximální rychlostí 20 kilometrů za hodinu. Emotivní debata dokonce oživila snahy otevřít znovu zklidněnou část pro veškerou tranzitní dopravu.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu. | foto: Vizualizace

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...
Část Americké třídy v centru Plzně v úseku mezi Klatovskou třídou a Mrakodrapem...
Část Americké třídy v centru Plzně bude příjemnější. Zlepší se na ní podmínky...
37 fotografií

Před zklidněním Americké přitom ulicí projíždělo kolem 15 tisíc aut denně a spoje veřejné dopravy na ní nabíraly v důsledku stání a popojíždění v dlouhých kolonách zpoždění.

Politický povyk kolem Americké vypukl v souvislosti se zahájením poslední fáze změn zejména ve prospěch chodců. Humbuk vyvrcholil při posledním jednání zastupitelů po návrhu náměstka pro dopravu Aleše Tolara ze STAN, který chtěl zrušit kuriózní povolení projíždět auty dotčeným úsekem v době mezi 20. hodinou a pátou ráno.

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce, skončí v srpnu.
Část Americké třídy v centru Plzně v úseku mezi Klatovskou třídou a Mrakodrapem bude příjemnější. Zlepší se na ní podmínky pro chodce nebo cyklisty a podél silnice, která bude zúžená, přibudou stromy. (19. června 2026)
37 fotografií

Terčem kritiků je hlavně Aleš Tolar, do kterého se v tomto případě pustili zástupci nejenom opozice, ale také koalice. Ti například tvrdili, že vlastně neví, co je smíšená zóna, a že bude nebezpečná, když tam budou z hlediska přednosti na stejné úrovni chodci, trolejbusy a cyklisté.

Takže náměstek poté, co přišel s návrhem zrušit řidičům možnost projet kouskem Americké, dostal naloženo ze všech stran: Zmatek! Chaos! Nedostatečně projednané! Proč jsme to nevěděli dřív?!

Americká třída v Plzni bude příjemnější. Silnici zúží, přibudou stromy

Poslední dvě výtky jsou zčásti opodstatněné. Zřízení sdílené zóny neprošlo přes všemožná projednání na kdejakých úrovních samosprávy. Zároveň je však pravda, že zavedení sdílené zóny je v souladu s dlouhodobými koncepčními dokumenty zejména plánem udržitelné mobility, které se týkají plzeňské dopravy, a všechny schvalovací procedury mají za sebou.

A návrh na zrušení povoleného nočního průjezdu aut zklidněným úsekem je logický, pochopitelný a naprosto bezproblémový. Vznikl jako koaliční kompromis, protože se do vedení města po posledních komunálních volbách dostaly dvě strany ANO a PRO PLZEŇ, které chtěly část ulice s omezeným provozem autům opět zcela otevřít. Jedná se nicméně o kompromis v podstatě hloupý ve stylu: Ani nahá, ani oblečená. Odstranění této podivnosti by sdílené zóně bezpochyby prospělo.

V posledních týdnech je vidět, že největší „slabinou“ zavedení sdílené zóny a návrhu na zrušení nočního průjezdu je skutečnost, že letos budou volby a objevilo se téma, při kterém se snadno kritizuje a zviditelňuje.

Zkušenosti z jiných českých měst i ze zahraničí

Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu obou opatření. Když expert a zkušenosti z jiných českých měst i ze zahraničí dokládají, že sdílená zóna je bezpečná a vylepšuje veřejný prostor, kritici jako by to neslyšeli a domáhají se dalšího vysvětlování. Pokud experti na dopravu řekli, že jsou pro to, aby se noční projíždění zklidněnou částí zrušilo, patrně to pro kritiky nemá valný význam a důležitější je udržet debatu o tom, co lze veřejně napadat.

Je možné, že náměstek pro dopravu asi mohl záležitosti týkající se Americké předem víc probírat. Ale zrovna tak je možné, že by mu je stejně odpůrci omlátili o hlavu a sdílená zóna by ani nevznikla. Výtka, že někdo špatně nebo nedostatečně komunikuje, je mezi politiky oblíbená, protože ji mohou použít téměř kdykoliv. Je totiž bez ohledu na situaci a fakta univerzální.

Před volbami se hodí kdekomu a v Plzni se ukázalo, že použitelná je i mezi koaličními partnery. Pod kotlem s Tolarem se snažili zatopit nejenom zástupci opozičních ODS a KDU-ČSL. S chutí se do toho pustili i představitelé ANO, PRO PLZEŇ i Pirátů, kteří jsou se STAN v koalici. Zástupce opoziční T0P 09 Michal Vozobule to označil za „koaliční zabíjačku“ a vystihl to přesně.

Rozhodnutí o možném zrušení nočního průjezdu částí Americké zastupitelé odsunuli na další jednání, až bude věc probraná na úrovni centrálního obvodu města. Příští jednání samosprávy Plzně má být v září, což by bylo jen pár týdnů před říjnovými volbami. Vzhledem k tomu, jak debata dosud probíhala, asi není těžké odhadnout, jak by návrh dopadl. Možná se proto před volbami ani nevrátí.

V Plzni uzavřeli část Americké třídy, slouží jen chodcům a MHD

Diskuse o provozu na části Americké kromě jiného ukázala, že v hlavách mnoha politiků stále vězí myšlenka na její zprůjezdnění i přes den. Radní Tomáš Morávek z uskupení PRO PLZEŇ už s takovým nápadem vyrukoval. Primátor Roman Zarzycký z ANO zase připomínal, že pro omezení automobilového provozu v ulici nehlasoval a volební lídr ODS Lukáš Hegner na tom byl stejně.

Zklidnění Americké sice prokazatelně výrazně pomohlo plynulosti veřejné dopravy, ale nad tím, jaký tam bude provoz po volbách, může viset otazník.

Ke zklidnění se radnice odhodlala až v srpnu 2021 po téměř dvaceti letech dohadů, kdy omezení provozu bránili zastánci automobilového provozu. Je vidět, že z radnice nezmizeli a jejich myšlení se přes jasný přínos zklidnění Americké nezměnilo.

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KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně

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