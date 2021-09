Řidiči MHD v Plzni si po uzavření Americké libují, ostatní nadšení nejsou

Při největším provozu se na souběžné ulici U Trati táhnou kolony aut od Belánky až na most Milénia, tedy kolem tři čtvrtě kilometru. Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule řekl, že má od řidičů hodně negativních reakcí.

„Často musím odpovídat na otázku, jestli rozhodnutí ještě nepřehodnotíme. I kdybychom o tom někdy uvažovali, rozhodně ne po jednom týdnu. Vždyť se povedlo velmi efektivně vyřešit hlavní problém, a to plynulý průjezd městské dopravy,“ shrnul náměstek Vozobule.

Z dat dispečinku Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) vyplývá, že už v týdnu bezprostředně po uzavření části Americké ubylo zpožděných autobusů a trolejbusů.

„Když jsme srovnávali data z posledního srpnového týdne na Americké třídě v loňském a letošním roce, výsledky jsou jednoznačné. Loni se na Americké třídě držel sedm hodin provoz na stupni číslo čtyři, což je pomalu popojíždějící kolona. V minulém týdnu tam čtyřka nebyla, jen dvě hodiny trojka,“ uvedl mluvčí PMDP René Vávro.

Zatímco dříve nabíraly trolejbusy v dopravních špičkách při průjezdu Americkou až dvacetiminutová zpoždění, teď jsou podle záznamů dispečinku maximálně do tří minut.

„Ve směru od nádraží ke Klatovské byla zdržení oproti jízdnímu řádu v sekundách, v opačném směru bez zpoždění. Největší zpoždění nastávají, když zastaví auto na výjezdu z kruhového objezdu a strážníci vysvětlují řidiči, že dál jet nemůže. Když na dispečinku srovnávali pohyb vozidel městské dopravy po celé Plzni 1. září loňského a letošního roku, bylo to srovnatelné. Jen na Americké jsme šli z loňských 20 minut zpoždění na nulu. To je velká pomoc,“ dodal Vávro.

Až se otevře Purkyňova ulice, situace se zlepší

Strážníci přes den stále fyzicky dohlížejí na dodržování zákazu vjezdu. Večer stejně jako policisté kontrolují uzavřený úsek namátkově.

Město využívá k monitorování situace i kamery, které nepřetržitě sledují důležitá místa v Plzni. „V případě potřeby jsou policisté připraveni adekvátně zasáhnout,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Vozobule řekl, že v posledních dvou týdnech několikrát sedl do auta a nejen ulici U Trati projížděl v různých časech. Řekl, že ke křižovatce Belánka se dostal obvykle do pěti šesti minut.

„Upravovali jsme nastavení semaforů v křižovatce, ale jde to jen v řádu sekund nebo nižších desítek sekund. Myslím, že až se za dva měsíce otevře Purkyňova ulice, situaci by to mělo pomoci,“ řekl Vozobule.

Purkyňova ulice, která je souběžná s ulicemi U Trati i Americkou, je nyní rozkopaná.

Vedení města chce dál řešit i dopravu v ulicích historického centra kolem náměstí Republiky.

