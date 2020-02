O zadlužený podnik Amati - Denak má zájem pět firem, chtějí zachovat výrobu

„O podnik má zájem pět vážných zájemců, většina je z oboru hudebních nástrojů. V běžícím podniku chtějí zachovat výrobu a pokračovat v ní, už nyní připravujeme výběrové řízení,“ uvedl insolvenční správce Lukáš Zrůst, kterého věřitelé potvrdili ve funkci.

Účetní hodnota podniku, tedy hlavně budov a strojů, je 82 milionů korun. „Znaleckou hodnotu budeme teprve zjišťovat. Během pár dnů bude vybrán znalec, který udělá posouzení majetku dlužníka, na základě kterého proběhne výběrové řízení,“ sdělil správce.

Pro Amati je podle něj klíčové prodat běžící podnik s co největším počtem zaměstnanců, kteří jsou nositeli know-how, aby někdo mohl pokračovat ve výrobě. Zrůst by si přál podnik prodat do tří až čtyř měsíců.

„Zájemce vždycky zajímá značka a zaměstnanecký aparát. Podle mých informací je ve firmě 115 zaměstnanců, u dalších 35 probíhá výpovědní cyklus. Od vyhlášení konkurzu jednáme s odbory o možnosti proces výpovědí přerušit a obnovit zaměstnanecký poměr,“ sdělil insolvenční správce.

Dominantním majitelem podniku vyrábějícím žesťové a dřevěné hudební nástroje byla firma Geneva BrassWind Limited. Pro Amati zajišťovala obchod a byla zároveň i největším odběratelem. „Uvidíme, jestli bude mít zájem dál výrobky kupovat,“ uvedl správce.

Firma prodává pod značkami Amati, Stowasser a V. F. Červený & synové, což jsou nejdražší i středně drahé nástroje.

Věřitelů je nyní kolem devadesáti. Největším z nich je banka UniCredit bank. Soud uznal pohledávky ve výši přes 162 milionů korun. Suma se může ještě zvýšit, protože další pohledávky věřitelé mohou dále přihlašovat.

