Plzeň chce zakázat alkohol na několika místech, třeba v okolí nádraží

Radnice tak chce přispět k řešení problémů s bezpečností a pořádkem na některých místech, kde se často zdržují lidé, kteří svým chováním obtěžují okolí.

O možném vzniku vyhlášky se letos v létě poprvé zmínil radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký z ČSSD v souvislosti se snahou města zlepšit situaci v prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží.

Dost lidí předtím upozorňovalo, že se u nádraží shromažďují osoby, které tam dělají nepořádek a chovají se velmi nevhodně.

Martin Zrzavecký slíbil, že se město na problém zaměří a jako první přišlo na řadu posílení dohledu strážníky městské policie i Policií ČR. Radní pro bezpečnost tvrdí, že zvýšená pozornost strážců pořádku na oblast nádraží už přinesla pozitivní výsledky a místo se zklidnilo.

„Zároveň se ale v důsledku toho část problémových lidí od nádraží přesunula a dnes se pohybují v sadovém okruhu v oblasti kolem Měšťanské besedy v Kopeckého sadech,“ řekl.

V běhu je příprava vyhlášky. „Zástupce městské policie a městských obvodů jsem vyzval k vytipování míst, kde by bylo požívání alkoholu zakázáno,“ prohlásil radní. Předpokládá, že nový předpis by mohl platit už začátkem příštího roku.

Názory na přijetí takové vyhlášky zjišťoval průzkum v rámci studie zaměřené na problematiku bezdomovectví. „Jednou z otázek bylo, zda by veřejnost uvítala bezalkoholové zóny. Ze 754 oslovených respondentů jich 91 procent odpovědělo, že by to uvítali. Myslím, že nějaká cesta by to byla, ale lidi bez domova tím z města nevyžene. Jenom je někam přesuneme,“ upozornil radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS.

Před přijetím vyhlášky by podle něj měla proběhnout širší diskuse se zástupci Policie ČR a neziskových organizací, které se zabývají problematikou bezdomovectví. „Nemělo by se stát, že přijmeme vyhlášku a pak se budeme divit, kde se ti lidé objevili,“ konstatoval Šlouf.

V minulosti se už na radnici Plzně možné přijetí vyhlášky proti konzumaci alkoholu na některých veřejných místech probíralo. Záměr ovšem mimo jiné narážel na výhrady, že by se tím omezovali i lidé, kteří problémy nedělají.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS tvrdí, že to jsou záležitosti, které je možné vyřešit. „Myslím, že ta vyhláška je jediné řešení, jak trochu zlepšit situaci na místech, jako je nádraží nebo Americká třída. Mohla by se dotýkat jen vybraných míst v centru a legislativně to lze vyřešit. Předzahrádek nebo některých společenských akcí by se to netýkalo,“ uvedl.

Domnívá se, že klíčové je, jak by byli strážníci připraveni vymáhat dodržování vyhlášky. Podle Šindeláře by například zřejmě zabralo odebírání alkoholu problematickým osobám.