Advokát z Plzně utopil v hazardu 13 milionů od klientů, stíhá ho policie

Kriminalisté na případu pracovali několik měsíců, nyní devětatřicetiletého advokáta obvinili ze zpronevěry.
„Svým jednáním způsobil škodu více než 13 milionů korun, to znamená škodu velkého rozsahu. Podle ustanovení trestního zákoníku mu tak hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let,“ upozornila policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle kriminalistů muž přijímal na základě uzavřených písemných smluv peníze, které mu byly svěřeny do advokátní úschovy. Část peněz tam skutečně dával, část ale putovala na jeho soukromý účet.
Advokátní úschovna umožňuje uložit peníze nebo jiné cennosti u advokáta. Využívá se často při transakcích, kdy je nutné uložení aktiv do doby, než dojde k naplnění podmínek smlouvy nebo transakce. Například při prodeji nebo koupi nemovitosti či v dědickém řízení.
„Tyto svěřené finanční prostředky si v rozporu s podmínkami smluv, bez souhlasu a vědomí klientů přisvojil a použil pro vlastní potřebu nebo k jinému než sjednanému účelu,“ dodala Mifková.
Peníze používal nejen na vyplacení jiných bankovních úschov, ale zejména je posílal na svůj hráčský účet a použil je na sázky a hazardní hry.