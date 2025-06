Šéfa stavební firmy Vladimíra Degťara a Pavla Kapičku, který zajišťoval stavební dozor, soud potrestal pětiletým žalářem. Oba podle verdiktu napomáhali dotačnímu podvodu i poškození finančních zájmů EU.

Všichni tři mají zároveň rozhodnutím soudu na pět let zakázanou činnost ve statutárních orgánech. Zdeněk Lakatoš navíc po stejnou dobu nesmí pracovat ve veřejné správě a samosprávě. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si nechaly lhůtu pro odvolání.

Přeměna budovy bývalého lesnického učiliště na muzeum měla trvat jen něco málo přes půl roku. Celý projekt měl stát 21 milionů z peněz města, dotací státu i evropských fondů. Smlouva byla podepsaná v závěru roku 2017, do konce června 2018 mělo být hotovo.

Jenže hotovo včas nebylo. A co víc, podle Zdeňky Pavláskové z úřadu evropského veřejného žalobce město vyplácelo stavební firmě peníze i za to, co nebylo hotové.

Kromě toho, že muzeum nebylo hotové včas, namísto plánovaných 21 milionů korun nakonec stálo 35 milionů. K tomu byly i krácené dotace.

„Cítím se nevinen. Neměl jsem žádný motiv, abych uváděl nepravdivé či zkreslené údaje nebo abych někoho obohatil,“ prohlásil muž, který byl starostou od roku 2006 až do 31. října 2018.

„Za tu dobu jsme dělali několik projektů s penězi z Evropské unie, vše vždy bylo řádně vyúčtováno a kontroly byly bez závad. V tomhle případě jsem sám stavbu kontroloval průběžně, chodil jsem tam jednou za dva týdny nebo za měsíc. Pokaždé tam někdo pracoval, na začátku patnáct až dvacet lidí, potom třeba pět nebo šest. Vzhledem k dotačním podmínkám nebylo možné prodloužit termín, upozorňoval jsem na to. Spoléhal jsme na technický dozor a zhotovitele. Nikdo mě neupozornil, že práce nebo dodávky nebyly provedené. Já nejsem stavař, byl jsem politik. Stavba měla být hotová do 30. června 2018. Když mi končil 31. října 2018 mandát, stavba nebyla ještě dokončená ani předaná. Za mého působení město dotaci nedostalo, to bylo asi až v listopadu 2018,“ vysvětloval již dříve u Krajského soudu v Plzni Zdeněk Lakatoš.

I když takzvané zádržné, tedy platba poslední faktury měla být na účet zhotovitele odeslaná až po předání hotového díla, starosta ji podle úřadu evropského veřejného žalobce podepsal a nechal proplatit v polovině července 2018. „Nevěděl jsem, že je to poslední faktura. Asi si to nikdo neuvědomil. Že došlo k vyplacení zádržného, jsem si uvědomil až po vyplacení,“ prohlásil Lakatoš.

Připomněl, že v podepsané smlouvě se zhotovitelem bylo ujednání o penále za každý den zpoždění. Lakatoš si vybavil, že částka činila 40 tisíc korun.

Podle Zdeňky Pavláskové z úřadu evropského veřejného žalobce starosta svým jednáním způsobil škodu velkého rozsahu a umožnil obohacení stavební společnosti, když jí nechal neoprávněně vyplatit 9 954 436 korun na základě faktur obsahujících nepravdivé údaje.

Před soudem stanuli i další dva aktéři

Před soud postavila také šéfa stavební firmy Vladimíra Degťara a Pavla Kapičku, který na stavbě zajišťoval technický dozor.

„Umožnili jinému, aby v žádosti o poskytnutí dotace uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené nebo podstatné údaje zamlčel. Umožnili jinému, aby předložil nepravdivé nebo zkreslené údaje a ucházel se o dotace z Evropské unie a způsobil tak škodu velkého rozsahu,“ shrnula v obžalobě Pavlásková. Oba byli obžalováni ze stejných skutků jako bývalý starosta.

Bývalý starosta Lakatoš uvedl, že vedení města, které nastoupilo po něm, na něj podalo trestní oznámení právě kvůli muzeu. „Zhotovitel pravděpodobně pracoval nekvalitně. Cítil jsem za to částečně odpovědnost. Proto v dohodě o narovnání s městem jsem se já i Kapička zavázali, že zaplatíme po půl milionu korun,“ uvedl Lakatoš.

V Muzeu města Abertamy je expozice rukavičkářství, která čítá na 300 exponátů k historii výroby kožených rukavic v Abertamech, multimediální část se Strojem času, jež návštěvníky přenese do éry stříbra, cínu či uranu, a hornickou expozici s historií hornictví v Abertamech. Dále jsou zde vystaveny nerosty a minerály převážně z Jáchymovska.