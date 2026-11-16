Školka v Plzni hlídá děti i večer. Za nápad sklidila ostrou kritiku

Uplynulý týden to bylo už potřetí, co se dveře školky pro děti otevřely od 17.30 do 21.30 hodin. „Období od čtyř do šesti let věku dítěte je pro rodiče náročné v tom, že už péče trvá docela dlouho a oni jsou relativně vyčerpaní. Navíc nemají čas na sebe jako partneři. Po čtyřech letech přicházejí první větší krize. Z tohoto důvodu je důležité mít podporu pro to, aby měli rodiče čas jen pro sebe bez domácích starostí a dětí,“ vysvětluje klinický psycholog Jan Kulhánek.
Kocumová říká, že nepostupovala tak, že by učitelkám, kterých je ve školce 18, nařídila, že musí všechny do jedné večerní služby brát. Zkusila něco jiného.