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Osel a ovce si vyšli do města, bázlivého Olíka pomohla odchytit sousedka

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  11:58

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Osel a ovce vyrazili na procházku po Svítkově. (19. října 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Doprovod osrstěným výletníkům dělali v pondělí ráno strážníci v pardubickém Svítkově. Osel a jeho ovčí kamarádka opustili výběh a vydali se na procházku městem. Zastávku si udělali také na zahradě jednoho z domů, kde se jim zřejmě zalíbil trávník. Zpátky domů pak dorazili za doprovodu městské policie.

Zvířata vyrazila ze svého výběhu ještě před půl osmou ráno. Zatímco většina školáků tou dobou mířila do lavic, tato dvojice měla poněkud jiné plány.

Osel a ovce vyrazili na procházku po Svítkově. (19. října 2026)
Osel a ovce vyrazili na procházku po Svítkově. (19. října 2026)
Osel a ovce vyrazili na procházku po Svítkově. (19. října 2026)
Osel a ovce vyrazili na procházku po Svítkově. (19. října 2026)
4 fotografie

Linka městské policie se kvůli čtyřnohým výletníkům rozezněla hned několikrát. Ačkoliv většina místních z jejich procházky mezi auty nebyla nijak překvapená, situaci raději nahlásili. Obě zvířata totiž žijí v sousedství a lidé je znají. Oslík Olík je přátelský k těm, které dobře zná, ale z cizích lidí má respekt. A tak se za žádnou cenu nechtěl nechat chytit. Ani ke strážníkům neměl zprvu příliš velkou důvěru.

„Odchytáři ještě v tu dobu nebyli k dispozici, proto na místo vyrazila výjezdová hlídka, která je pro podobné případy proškolena. Oslíkova nedůvěra byla ale natolik velká, že strážníkům musela pomoci sousedka, která se se zvířetem dobře zná,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Ovce se svého parťáka držela jako klíště, takže nakonec stačilo oslovi nasadit vodítko a vyrazila za ním. Žádné složité nahánění se podle Sejkory nekonalo. V tu dobu už po dvojici zvířat pátrali i majitelé.

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Jak se zvířatům podařilo dostat z výběhu, není tak úplně jasné. Jednou z možností podle strážníků je, že oslík využil svou hmotnost a opřel se do vrat, kudy si otevřel cestu ven.

Jejich výlet ale neměl dlouhého trvání, do půl hodiny byli oba zase zpátky doma.

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