V Králíkách museli zubaři z ciziny skončit, místní za nimi jezdí do Polska

Jelikož Králíky leží na periferii Pardubického kraje, je z nich všude daleko, zhruba čtyřtisícové město se postupně vylidňuje. Potřebují zde praktického i dětského lékaře, největší problém je se stomatology. Mají tu sice moderně opravnou polikliniku se dvěma zubními ordinacemi, ty ale zůstávají prázdné.

„Jsme schopni lékařům nabídnout byt, vybavení ordinace, finanční pomoc, byť si myslím, že by to nemělo být úkolem obcí a měst. Bohužel do opakovaných výběrových řízení se zájemci nehlásí,“ řekl starosta Králík Václav Kubín.