Nové zubní centrum v Jevíčku začíná bez pojišťoven. Brzdí ho nedostatek lékařů

V Jevíčku původně působili tři zubní lékaři, dva postupně skončili a ten poslední je v důchodovém věku. Městečko na Malé Hané proto před lety začalo hledat způsob, jak získat dalšího lékaře. Samo však nikoho získat nedokázalo. Zlom přišel ve chvíli, kdy se na radnici s projektem zdravotnického zařízení obrátil majitel domu na náměstí, který byl v kontaktu se zubním lékařem Kamilem Benešem z brněnské kliniky Modec.
Po dohodě město objekt za více než 12 milionů korun koupilo, dalších zhruba 11,5 milionu do něj investovalo a nyní ho pronajímá modernímu zubnímu centru se třemi stomatologickými ordinacemi, z nichž jedna slouží dentální hygieně.
Centrum však ze začátku bude fungovat bez smluv se zdravotními pojišťovnami, ačkoli původně to bylo v plánu. Problémem je nedostatek kmenových lékařů. „Nemyslím si, že zubařů je v Česku nedostatek. Jenom nejsou rovnoměrně rozmístění,“ říká Beneš k rozjezdu nového zubního centra, kam se před zahájením provozu přihlásilo více než 2 500 pacientů.
O nové zubní centrum je velký zájem. Máte kapacitu všechny zájemce přijmout?
Samozřejmě nemáme kapacitu na to, abychom všechny tyto pacienty ošetřili okamžitě. Proto také potřebujeme další lékaře. Naší představou je postupně centrum rozšiřovat a dostat sem další stomatology. Jsme úplně na začátku a potřebujeme dát o pracovišti vědět.
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Máte už nějaké potenciální zájemce?
Máme tři zájemkyně, jednu z Indie a dvě z Ukrajiny, ale zatím ani jedna nemůže hned nastoupit. Některé nemají dokončené notifikační řízení, případně nemají potřebnou jazykovou připravenost. Nemůžeme mít v ordinaci člověka, který nedokáže pacientovi vysvětlit podrobnosti k léčbě. V zubařině je komunikace s pacientem velmi důležitá.
Vy sám budete v Jevíčku ordinovat?
Ano, zatím budeme mít otevřeno tři dny v týdnu. Jsem připravený tady trávit dva dny. Zároveň mi pomohou dva kolegové z Brna. Mám rád i určitý druh cestování trampského stylu, takže jsem připraven nocovat i ve střešním stanu na autě. (smích)
Takže centrum nebude stát jen na jednom lékaři?
Určitě ne. To by ani nebylo dlouhodobě možné. Chceme vytvořit pracoviště, které bude mít vlastní tým a musí být schopné fungovat, aby vše nestálo na jednom člověku.
Původně jste počítali také se smlouvami zdravotních pojišťoven. Proč centrum nakonec začne bez nich?
Od začátku jsme měli koncept postavený tak, že chceme spolupracovat se zdravotními pojišťovnami. Před tři čtvrtě rokem jsme prošli výběrovým řízením. Jenže se nám za posledního půl roku nepodařilo zajistit kmenového lékaře na potřebný úvazek. Proto jsme museli původní plán upravit a na začátku budeme fungovat bez smluv se zdravotními pojišťovnami.
Co to bude znamenat pro pacienty?
O této změně jsme informovali všech zhruba 2 500 zájemců. Přibližně 500 až 600 z nich nám následně řeklo, že jsou ochotni tyto podmínky akceptovat.
Takže zájem nezmizel ani poté, co lidé zjistili, že si na začátku budou muset péči hradit?
Ne. Samozřejmě mě to těší, ale zároveň mě mrzí, že jsme museli původní plán změnit. Od začátku jsme deklarovali spolupráci s pojišťovnami a chtěli jsme to tak skutečně udělat. Teď potřebujeme především získat potřebná povolení k provozu, sehnat potřebný počet lékařů a potom pokračovat v jednáních s pojišťovnami.
Projekt zubního centra v Jevíčku připravujete už poměrně dlouho. Kdy vlastně vznikl a proč jste se rozhodl pro Jevíčko?
Celý projekt se začal připravovat zhruba před rokem a půl. Od začátku jsme ho koncipovali tak, aby v Jevíčku vzniklo moderní pracoviště, které bude schopné nabídnout pacientům komplexní zubní péči. Chybí tady dlouhodobě zubaři. Nejde přitom o to, že by v Česku nebyli. Problém je, že nejsou rovnoměrně rozmístění. V menších a odlehlejších městech je jejich nedostatek mnohem citelnější než ve velkých centrech. Jevíčko je přesně tento případ.
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Čím tedy chcete přilákat mladé lékaře?
Technologicky tady nemůže mít nic lepšího. Je to nové pracoviště, máme CT, mikroskopy, digitální technologie s kompletním zázemím. Pro mladé lékaře je navíc důležité, že jim můžeme předat zhruba třicet let zkušeností a know-how. Myslím, že právě to by mohlo být jedním z taháků. Technologie ale sama o sobě nic nevyřeší. Ať už jsou to hodinky, mixér, zubní křeslo, rentgen nebo auto. Všichni máme problém s tím, kdo ten mixér opraví, kdo bude řídit to auto, kdo bude tady sedět, tedy adekvátní člověk s kompetentním vzděláním.
V čem bude centrum jiné než běžná ordinace?
Spoustu věcí už děláme digitálně. Pacientům se například neberou klasické otisky chrupu, ale zuby skenujeme. Rentgen je samozřejmě digitální.
Jakou péči budete schopni nabídnout?
Nechceme jen opravovat jednotlivé zuby, ale řešit chrup jako celek. Pacient k nám přijde, důkladně ho vyšetříme, stanovíme diagnózu a léčebný plán a potom bychom ho měli být schopni provést celou léčbou. Máme tady dentální hygienistku, která bude pracovat přímo v Jevíčku. Součástí pracoviště je také zubní laboratoř, která bude díky manželům Pařilovým zajišťovat výrobu zubních náhrad. Takže máme velmi blízkou návaznost mezi ordinací a laboratoří.
Co naopak zatím dělat nebudete?
Ortodoncii, tedy rovnání zubů. Tu zatím neplánujeme. Jinak bychom chtěli nabídnout prakticky kompletní péči.
Může podle vás robotika vyřešit problém s nedostatkem zubařů?
Robotika ještě není tak daleko, aby člověk mohl ordinovat na dálku. CNC stroj může něco vyfrézovat, ale někdo mu musí dodat informace. Pořád potřebujete člověka v laboratoři a hlavně lékaře, který dokáže všechny informace vyhodnotit a potom samotnou léčbu provést.