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Vichr zlomil mohutnou lípu, spadla na střechu rodinného domu

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  12:26

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Mohutná lípa spadla na střechu domu, krajští hasiči měli kvůli bouřce 24 výjezdů. (5. srpna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Silný vítr během středečních bouřek zlomil v kmeni mohutnou lípu v Zrnětíně na Svitavsku. Strom dopadl přímo na střechu rodinného domu. Od středečního odpoledne vyjížděli krajští hasiči k celkem čtyřiadvaceti událostem, které souvisely s vydanou výstrahou před nepříznivým počasím.

Jeden z největších zásahů v Pardubickém kraji řešili hasiči na Svitavsku ve středu krátce po osmé hodině večer. Lípa, která dopadla na střechu domu, poškodila i plynovou přípojku. K žádnému zranění naštěstí nedošlo.

Mohutná lípa spadla na střechu domu, krajští hasiči měli kvůli bouřce 24 výjezdů. (5. srpna 2026)

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„Na místo byl přivolán technik společnosti GasNet, který plynovou přípojku zkontroloval. Únik plynu zjištěn nebyl. Za pomoci jeřábu hasiči odstranili spadlý strom a následně pomohli majiteli s provizorním zabezpečením poškozené střechy. Ta byla zajištěna latěmi a zakryta tak, aby do objektu nezatékalo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Kromě Zrnětína zasahovali hasiči na Svitavsku u dalších sedmi událostí v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíce však déšť, vítr a blesky řádily na Chrudimsku. Hasiči tam museli vyjet k celkem dvanácti událostem, na Orlickoústecku pak ke čtyřem.

Bouřky lámaly stromy, v Pardubicích odnesl vítr střechu z paneláku

Ve všech případech šlo především o popadané stromy a větve, které blokovaly silnice a komplikovaly dopravu.

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