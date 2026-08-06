Vichr zlomil mohutnou lípu, spadla na střechu rodinného domu

Jeden z největších zásahů v Pardubickém kraji řešili hasiči na Svitavsku ve středu krátce po osmé hodině večer. Lípa, která dopadla na střechu domu, poškodila i plynovou přípojku. K žádnému zranění naštěstí nedošlo.
„Na místo byl přivolán technik společnosti GasNet, který plynovou přípojku zkontroloval. Únik plynu zjištěn nebyl. Za pomoci jeřábu hasiči odstranili spadlý strom a následně pomohli majiteli s provizorním zabezpečením poškozené střechy. Ta byla zajištěna latěmi a zakryta tak, aby do objektu nezatékalo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Kromě Zrnětína zasahovali hasiči na Svitavsku u dalších sedmi událostí v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíce však déšť, vítr a blesky řádily na Chrudimsku. Hasiči tam museli vyjet k celkem dvanácti událostem, na Orlickoústecku pak ke čtyřem.
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Bouřky lámaly stromy, v Pardubicích odnesl vítr střechu z paneláku
Ve všech případech šlo především o popadané stromy a větve, které blokovaly silnice a komplikovaly dopravu.