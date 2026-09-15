Právě kvůli obtížně přístupnému místu se ke zraněnému muži museli dostat hasiči lezci. „Hasiči se ke zraněnému slanili, naložili ho do nosítek a pomocí jeřábu ho transportovali z těžce přístupného místa. Následně byl předán do péče zdravotníků, kterým hasiči pomohli s transportem do vrtulníku,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Na místo vyrazila také lékařská posádka ze Starých Čívic. „U mladšího muže došlo k závažnému poranění hlavy při pádu z výšky. Pacient byl letecky transportován do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.
|
Největší stavba v Pardubicích od revoluce. Pernerka zabere více než pět fotbalových hřišť
K nehodě došlo na rozsáhlé stavbě obchodního centra Galerie Pernerka, které už více než rok vzniká na místě bývalého lihovaru u pardubického hlavního nádraží. Jeho otevření je plánováno na rok 2028.