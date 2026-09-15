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Dělník na stavbě obchodního centra spadl ze šesti metrů, hasiči k němu slanili

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  15:36

Dělník se na stavbě obchodního centra zřítil z šestimetrové výšky, hasiči se k němu museli slanit. (15. září 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Závažné poranění hlavy utrpěl mladý dělník, který v úterý odpoledne spadl ze šestimetrové výšky na stavbě obchodního centra v Pardubicích. Z těžko přístupného místa ho vytáhli hasiči. Záchranáři jej museli transportovat vrtulníkem do nemocnice.

Právě kvůli obtížně přístupnému místu se ke zraněnému muži museli dostat hasiči lezci. „Hasiči se ke zraněnému slanili, naložili ho do nosítek a pomocí jeřábu ho transportovali z těžce přístupného místa. Následně byl předán do péče zdravotníků, kterým hasiči pomohli s transportem do vrtulníku,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Na místo vyrazila také lékařská posádka ze Starých Čívic. „U mladšího muže došlo k závažnému poranění hlavy při pádu z výšky. Pacient byl letecky transportován do traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Josef Strašík.

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