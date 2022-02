Manžele soudí za vyvedení téměř 19 milionů z fotovoltaických firem

Po nejčastěji statisícových částkách obžalovaný muž podle spisu z jedné firmy vyváděl peníze od května 2010 do srpna 2017. Z druhé pak od května 2016 do září 2017. Peníze posílal do jiných firem i na soukromé účty své a svého otce. Celkem se jedná o 18,9 milionu korun, za což hrozí trest až deset let vězení.

Obžalovaný v obou poškozených firmách figuroval jako jednatel i společník. Manželé však vinu popírají a před soudem odmítli vypovídat.

„Cítím se nevinný. Z majetku společností jsem nic nezpronevěřil. Vše je řádně zaúčtované. Ani v rámci domovních prohlídek nebylo nic nalezeno,“ četl u soudu vyjádření obžalovaného z přípravného řízení předseda trestního senátu Roman Drahný.

Obžalovaný nevypovídal také proto, že se podle jeho mínění kauza bude štěpit na menší případy a nechce si svou výpovědí uškodit.

Jeho žena, která byla zaměstnaná v bance a na výběrech se podílela, podle něj nemá s celou věcí nic společného, ač jí obžaloba klade za vinu spoluúčast.

„Z důvodu pohodlnosti jsem ji požádal o výběr, neboť v bance pracovala a měla dispoziční právo,“ četl soudce z vyjádření.

Ani ona vypovídat nechtěla a její komentář přečetl soudce sám.

„Cítím se být nevinná. Manžel léta podniká, nemám o jeho činnosti ponětí. Hotovost, kterou jsem vybrala, nekončila v naší domácnosti,“ četl soudce z jejího vyjádření.

V úterý přijdou další lidé k soudu osobně. Odpoledne pak budou vypovídat k případu soudní znalci. K soudu by se měl dostavit také druhý společník v obou dnes už prodaných firmách, který se domáhá svého obchodního podílu v hodnotě přesahující dva miliony korun.

Jeho ale trestní senát krajského soudu odkázal s nárokem na civilní soud. „Jako poškozeného jej soud ale nevypouští,“ řekl soudce Roman Drahný.