Tištěný zpravodaj je podle Pirátů přežitek, Chrudim bude mít i interaktivní

Město Chrudim bude investovat do digitální verze městského zpravodaje. Ta by měla čtenářům nabídnout víc informací než na papíře. To ale otevřelo v Chrudimi debatu, zda pak bude mít roznáška zpravodaje do každé schránky ještě vůbec smysl.

„Myslím si, že papírový zpravodaj je dnes už do značné míry přežitek. Umím si představit do budoucna, že by bylo po Chrudimi několik odběrových míst, kde by bylo možné si tuto papírovou formu vyzvednout, ale už bychom upustili od distribuce do každé schránky. Mohly by se tím ušetřit značné prostředky,“ uvedl místostarosta Pavel Štěpánek.

Podle průzkumu Asociace moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) je ve městech obvyklejší právě neadresná distribuce zpravodajů do všech schránek v obci. Zpravodaje sleduje v průměru přibližně 55 % dotázaných.

Chrudim nechává tisknout bezmála 11 tisíc kusů Chrudimského zpravodaje. „Za roznášku platíme České poště částku 20 992 korun měsíčně,“ uvedla mluvčí Chrudimi Sylva Drašnarová.

Za tisk město platí necelých 51 tisíc měsíčně. „Další náklady jsou za korektury, ale to je v řádu stokorun,“ dodala.

Chrudim už v minulosti uvažovala o tom, že náklady sníží a zpravodaj budou dostávat jen ti, kteří o to projeví zájem. Ve skutečnosti by to ale podle starosty Františka Pilného zatížilo pokladnu víc. „Náklady na distribuci by byly tak astronomické, že se nám to nevyplatí, je jednodušší a levnější dát zpravodaj do každé schránky,“ řekl Pilný.

Podle něj se v následujících pěti letech distribuce nezmění. „Myslím si, že papírový tištěný zpravodaj jako základní informační médium města by měl mít každý ve své schránce, byť chápu, že počet čtenářů papírové podoby klesá, přesunují se na internet a na mobilní telefony,“ uvedl Pilný.

Radní Chrudimi v pondělí schválili smlouvu, která zajistí lidem přístup k interaktivnímu Chrudimskému zpravodaji.

„Kliknete na fotku, která tam je, a otevře se video, které za tím bude schované. Budou tam různé prokliky, interakce, skoro až virtuální realita,“ řekl Pilný.