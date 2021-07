Komplikace na železnici: na Pardubicku hodinová zpoždění, u Brna trať stála

Provoz ve stanici Brandýs nad Orlicí je podle Českých drah velmi omezen. Porucha se dotkla několika rychlíků na trase mezi Prahou a Bohumínem, ale také třeba spojů mezi Prahou a Slovenskem, Brnem nebo Zlínským krajem.

K události došlo před šestou hodinou ranní. Porucha zatím zasáhla 15 spojů, z nichž některé byly v daném úseku odřeknuty a cestující mají jet jiným dálkovým vlakem.



Lokální spoje nyní po zmíněné trase nejezdí kvůli stavbám na trati. Od 4. května až do prosince je v úseku Choceň - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová nahrazují autobusy.

U Modřic vlaky nejezdily tři hodiny

Na trati z Tišnova do Židlochovic od půl sedmé ráno skoro tři hodiny nejezdily vlaky. Lokomotiva mezistátního vlaku Slovenská strela musela za Modřicemi na Brněnsku z technických důvodů zastavit. Kvůli modernizaci se úsekem jezdí jen po jedné koleji, takže byla trať zablokovaná. Provoz byl obnoven v 9:10, řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.



ČD - Mimořádnosti @cdmimoradnosti +[251] Tišnov - Hustopeče u B., Hrušovany u B. - Židlochovice v úseku Modřice - Hrušovany u Brna. Konec v 08:30 https://t.co/fFOv7sOv77 oblíbit odpovědět

„Na trati pracujeme na odbočce Rajhrad, takže je v provozu jen jedna kolej. Poškozenou lokomotivu budeme stahovat do nejbližší stanice, poté bude provoz obnovený,“ řekla v 08:45 Pistoriusová.



Podle informací na webu Českých drah cestující z porouchaného vlaku přestoupili za asistence hasičů do autobusů náhradní dopravy. Některé další vlaky, například do Budapešti nebo do Prahy, jsou odřeknuté.