Mám geniální nápad, zavřete mě, napsal soudu známý obžalované

Krajský soud v Hradci Králové od středy projednává případ zneužívání nejmenších dětí, které se odehrávalo v letech 2017 až 2019 v Ústí nad Orlicí. Třem obžalovaným Janovi H., Marii B. a Anně H. hrozí až dvanáct let vězení.

K soudu dorazil také pozoruhodný dopis.

„Kdo je tento muž?“ zeptala se obžalované Marie B. předsedkyně senátu Anna Sobotková. „Víte, co nám poslal? Chcete k tomu něco říct, než to tady přečtu sama?“

V dopise stálo: „Vážený soude, jsem kamarád Marie B. a přicházím s geniálním nápadem. Vezmu její případný trest na sebe. Neumím si představit, že moje dobrá kamarádka, na kterou se mohu kdykoliv obrátit a mám ji rád, by šla do vězení. Mě navíc nemá rád nikdo, takže by nevadilo, kdybych šel sedět já.“

Celá soudní síň se rozesmála, včetně obžalované, která však krátce před čtením dopisu vypověděla, že se s autorem zná zhruba tři měsíce z práce a žádný zvláštní vztah k němu nechová. Prý šlo jen o „kámoše“.

„Přijde vám to vtipné, že se tady tomu řežete? Víte vůbec, co vám hrozí?“ napomenula Sobotková čtyřiadvacetiletou obžalovanou s tím, že půjde sedět minimálně na pět let.

Smáli se i obhájci, jeden z nich se soudu omluvil. „V pořádku, pane doktore, my se tomu smát můžeme,“ uklidnila jej Sobotková.

„Mně ten dotyčný psal také a evidentně to nemá v hlavě v pořádku, není potřeba se tím zabývat,“ dodal druhý z obhájců.

Obžalovaní podle spisu minimálně v letech 2017 až 2019 pravidelně zneužívali dvě malé holčičky. Kriminalisté mají zdokumentováno takové jednání poprvé v době, kdy oběma dívenkám bylo půl roku.

„Už tenkrát se o tom však mezi sebou bavili jako o normální věci, takže kdoví, kdy to začalo,“ konstatoval státní zástupce Milan Šimek.