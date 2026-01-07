Muž porušil zákaz vstupu a v zavřeném parku si zlomil nohu. Měl štěstí, že neumrzl

Autor:
  10:24
Navzdory zákazu vstoupil čtyřiatřicetiletý muž do uzavřeného přírodního parku Červeňák v Pardubicích. Jenže při pádu si zlomil nohu a zůstal ležet ve svahu bez teplého zimního oblečení a pouze v teniskách. Život mu nakonec zachránila shoda náhod a všímavost kolemjdoucího.
Fotogalerie2

Strážníci hledali psa, našli muže se zlomenou nohou. (7. ledna 2026) | foto: Městská policie Pardubice

Park Červeňák je nyní uzavřený kvůli revitalizaci, veřejnosti je vstup zakázán právě z důvodu rizika úrazu nebo pádu stromů.

Strážníci hledali psa, našli muže se zlomenou nohou. (7. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Muž, který se v areálu pohyboval jen v teniskách, se ve svahu zranil a zůstal ležet zhruba třicet metrů od cesty. Bez teplého zimního oblečení a zraněný se zmohl jen na volání o pomoc.

V pondělí kolem poledne přijala městská policie žádost o pomoc s hledáním zatoulaného psa. Hlídky si pak všiml muž, který ji oslovil. „Upozornil ji na křik vycházející z uzavřeného parku. Po prohledání lokality jsme po chvíli našli na zemi ležet zraněného muže,“ uvedl Aleš Vosáhlo, psovod Městské policie Pardubice.

Mladík spadl ze skály v těžko přístupném lomu, zasahoval vrtulník s podvěsem

Strážníci kvůli zranění a možnému prochladnutí okamžitě přivolali záchrannou službu a pomohli s naložením muže do sanitního vozu.

Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory zraněnému zachránila život souhra několika náhod.

„Za daných okolností může nalezený muž mluvit o štěstí. K události došlo za dne, jeho křik někdo zaslechl a upozornil na něj hlídku, která do oblasti přijela kvůli jiné události. S aktuálně panujícími teplotami by totiž pro něj tato událost nemusela dopadnout zrovna takto příznivě,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné...

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

Muž porušil zákaz vstupu a v zavřeném parku si zlomil nohu. Měl štěstí, že neumrzl

Strážníci hledali psa, našli muže se zlomenou nohou. (7. ledna 2026)

Navzdory zákazu vstoupil čtyřiatřicetiletý muž do uzavřeného přírodního parku Červeňák v Pardubicích. Jenže při pádu si zlomil nohu a zůstal ležet ve svahu bez teplého zimního oblečení a pouze v...

7. ledna 2026  10:24

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

6. ledna 2026  21:19,  aktualizováno  21:35

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné...

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...

6. ledna 2026  16:24

Bez ohledu na mráz. Stavbu dálničního tunelu Homole nezastavily ani nízké teploty

Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...

Práce na dálničním úseku z Ostrova do Vysokého Mýta s tunelem Homole pokračují i za velmi nízkých teplot. Zimní přestávka na budované trase dálnice D35 není možná, tunel musí stavbaři podle smlouvy...

6. ledna 2026  15:09

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

6. ledna 2026

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

Klíčový krok pro Pardubice. Západní tangenta má konečně vybranou trasu

Koncem roku byl zprovozněn severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Pardubický kraj se přiklonil k jedné variantě silnice, která má propojit Semtín a Staré Čívice. Tangenta by umožnila napojení i budoucího přístavu na Labi. Přestože samotná stavba je stále ještě...

5. ledna 2026  15:11

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Zdrogovaný muž na benzince ukradl nastartované auto, po cestě ho odřel

Zdrogovaný muž si „vypůjčil“ nastartované auto z benzinky. Po cestě do Pardubic...

Stačila chvilková lehkomyslnost a nastartované auto s klíčky v zapalování zmizelo z trutnovské benzinky. Jeho majitel ho tam nechal, když si odskočil do prodejny. Zdrogovaný zloděj do cizího vozu bez...

5. ledna 2026  12:18

Zelená brána letí jako raketa. V Pardubicích vznikla první pixelová galerie Česka

Pardubickému street artovému umělci nechybí kromě talentu ani smysl pro humor....

Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...

5. ledna 2026  10:22

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.