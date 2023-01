Vykrádali firmy po celém Česku, kvůli rychlému útěku loupili u dálnic

„Při prověřování dvou krádeží vloupáním do firem (červenec 2022 – Nová Ves u Litomyšle, září 2022 – Hradec nad Svitavou) se dostali na stopu dvou mužů, kteří podle nich měli na svědomí také krádeže v dalších šesti krajích - Královéhradeckém, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském, Jihočeském a na Vysočině,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Styl provedení byl téměř totožný. Pachatelé si vybírali firmy, které by mohly generovat vysoké obraty a peníze si průběžně ukládat v hotovosti do firemních trezorů. Současně se společnosti měly nacházet v blízkosti dálnice kvůli možnosti rychlého útěku. Při samotném vniknutí do objektu muži vyřadili průmyslové kamery, poškodili čidla světel a snažili se odcizit co nejvíc peněz.

Série vloupání trvala podle zjištění kriminalistů minimálně od května do října roku 2022. Skončila násilným vniknutím do firmy v Přerově.

„Královéhradecká zásahová jednotka spolu se svitavskými kriminalisty zadržela bezprostředně po spáchání činu dva muže ve věku 41 a 45 let, které měla již nějakou dobu v hledáčku. Po zadržení a nezbytných úkonech byly provedeny domovní prohlídky a prohlídky motorových vozidel u podezřelých mužů. V rámci těchto prohlídek kriminalisté nalezli další věci důležité pro trestní řízení, takže je možné, že ani prozatímní výčet osmnácti skutků a škoda necelých sedmi milionů korun nebudou konečné,“ řekla Janovská.

Jeden měl i zbraně

Část peněz v řádech milionů korun se podařilo kriminalistům zajistit. Zbytek využívali zloději k nákladnému životu, který vedli.

U staršího z obou, v minulosti již trestaných, mužů kriminalisté nalezli i zbraně a střelivo, které si opatřil a přechovával nelegálně.

Provinilci jsou stíhání vazebně a jsou obviněni z trestných činů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a starší i z nedovoleného ozbrojování. Oběma v případě prokázání viny a odsouzení může hrozit až osm let odnětí svobody.