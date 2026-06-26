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Majitel domu tasil na zloděje meč. Lapka mu ujel na kole, zapomněl si ale mobil

Autor:
  16:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele domu v Pardubicích, když se vracel domů. Zjistil totiž, že dveře u hlavního vchodu jsou vypáčené a uvnitř je zloděj. Mezi muži se pak strhla bitka, při které se pachateli podařilo utéct.

Incident se odehrál v úterý kolem poledne. Majitel si tehdy při návratu domů všiml, že má poškozené dveře od garáže. Uvnitř však nikdo nebyl, tak se šel podívat do domu, kde už při vstupu našel vypáčené dveře.

„Uvnitř byly rozházené věci a v jedné místnosti narazil na nezvaného hosta. Majitel si na svoji ochranu ze zdi sundal meč a snažil se pachatele zdržet do doby, než přijede policie, kterou již stihl zavolat. Následně ale mezi muži došlo k souboji a pachateli se podařilo utéct z domu a ujet na kole,“ popsala policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Zloděj se třemi promile si kořist odnést nestihl, zadržel ho majitel domu

Během chvíle na místo dorazili policisté. Jeden z nich pomohl v domě poškozenému a vyčkal s ním do příjezdu záchranné služby. Další policisté z hlídkového vozu se vydali hledat podezřelého. V nedaleké obci Hradiště na Písku si hlídka všimla muže, který odpovídal jeho popisu.

„Jejich podezření se při následném ztotožnění potvrdilo. Šlo o jednadvacetiletého mladíka, kterého zadrželi a následně odvezli na policejní služebnu,“ řekla mluvčí.

Podezřelému se po vyrušení podařilo odcizit pouze šperky v hodnotě několika stovek korun a také klíčky od vozidla, které ale ještě před svým útěkem vyndal z kapsy. Ve spěchu si navíc v domě zapomněl svůj mobilní telefon, který si během šacování odložil ve skříni.

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody“, dodala Kopecká.

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