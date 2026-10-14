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Zloděj se přepočítal. Policistům chtěl uplavat, vrhli se za ním do studené řeky

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  13:35
Akční záběry z nočního dopadení zloděje zveřejnili chrudimští policisté. Muž, který měl na kontě dvě odcizená auta a několik vykradených prodejen včetně restaurace, se před nimi pokusil uplavat v řece. Nečekal však, že se za ním policisté vydají i do studené vody.

KRIMI

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Poslední vloupání se třiatřicetiletému muži v Uhersku na Pardubicku stalo osudným. Neunikl totiž pozornosti svědka, který zalarmoval policii na lince 158.

Policisté z Chrudimi byli brzy na místě a pustili se do pátrání. U čističky odpadních vod zahlédli muže, který vyběhl z křoví směrem k řece, a vydali se za ním.

„Na opakované a důrazné výzvy policistů nereagoval. Nezastavil ho ani varovný výstřel jednoho z policistů. Přeplaval řeku a na druhém břehu se znovu rozběhl. Pokud doufal, že studená voda pronásledování ukončí, přepočítal se. Policisté překonali řeku také a na louce muže doběhli a zadrželi,“ okomentovala záběry pardubická policejní mluvčí Iveta Kopecká.

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Chrudimští kriminalisté začali po neznámém pachateli pátrat v polovině září, kdy odstartoval sérii nekalých nočních výprav po Chrudimsku. Nejdříve si bez svolení a vědomí majitele „vypůjčil“ Alfu Romeo, se kterou s kamarádem zamířili do obce Rváčov, kde se vloupali do místní restaurace.

Zajímali se o peníze, alkohol, cigarety a reproduktor. Ani to však pachateli nestačilo. Jelikož v odcizeném autě našel i klíč od dalšího vozu, o několik dní později ho zřejmě omrzelo a rozhodl se pro změnu. O dobrou volbu ale nešlo.

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„Vyměnil Alfu Romeo za Škodu Octavia a vyrazil s přítelkyní na projížďku. Tu ale předčasně ukončila porucha. Vůz proto musel odstavit a dál pokračovali taxíkem. Během následujících dní se muž vloupal do dvou prodejen potravin, odkud odnášel hlavně peníze, alkohol, cigarety a léky. To už mu ale kriminalisté byli na stopě,“ dodala Kopecká.

Muž je stíhán na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení.

„Kriminalisté třiatřicetiletého muže obvinili ze čtyř trestných činů – krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného užívání cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Z krádeže ve formě spolupachatelství obvinili také jeho kamaráda,“ sdělila policejní mluvčí.

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