Propuštěný vězeň byl na svobodě 17 hodin, než vykradl auto a prodejnu

K ohlášenému vloupání do prodejny vyjížděli policisté v noci na pátek.

„Okolí i objekt procházeli s podezřením, že pachatel může být uvnitř. Nemýlili se, podezřelého zadrželi, spoutali a eskortovali do policejní cely,“ uvedla k zadržení pachatele v prodejně policejní mluvčí Eva Maturová.

Hlavní překvapení na policisty čekalo. Osmadvacetiletý muž neměl totiž pouta poprvé.

„Paradoxem je hlavně to, že na svobodě strávil pouze 17 hodin. V osm ráno byl propuštěn z věznice Rýmařov a v jednu hodinu v noci už byl dopaden při vloupání,“ dodala Maturová.

Muž se na lup náležitě připravil. Do prodejny šel s bruskou. Odkud pochází, policistům neřekl, ale po pár hodinách bylo vše jasné.

„Chvíli předtím, než vešel do prodejny potravin, vnikl do osobního vozidla, které se snažil pomocí přetržení kabelů nastartovat. To se mu nejspíš nepodařilo, neboť auto zůstalo na místě, ale z vozidla zmizela právě zmíněná bruska, jejíž krádež a poškození vozu přišel odpoledne majitel nahlásit,“ sdělila policejní mluvčí.

Muž se bude zodpovídat ze tří přečinů - vloupání do obchodu, poškození cizí věci a její neoprávněné užívání ve stádiu pokusu. O jeho osudu rozhodl soudce velmi rychle. Poslal ho do vazební věznice.