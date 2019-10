Zloděj vykradl z kasiček příspěvky na obnovu sochy, policie jej dopadla

Na obnovu sochy lidé přispěli už téměř jednapadesáti tisíci korunami. A to jak vklady na transparentní účet, tak hotovostí do kasiček, které radnice nechala instalovat na různých místech ve městě. Právě na ně se zloděj zaměřil.

„Zaměstnanci městského úřadu nahlásili policii poškození kasičky ve vestibulu radnice, odkud zmizela část hotovosti.Totožnou krádež později nahlásili také pracovníci městské knihovny,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop.

K odhalení pachatele výrazně přispěly záznamy z městského kamerového systému i spolupráce strážníků s policisty z obvodního oddělení.

Kasičky byly navráceny na svá místa, tedy do Turistického informačního centra, Občanského informačního centra a do kavárny na Knížecí louce, kde budou pod nepřetržitým dohledem. Sbírka pokračuje do konce roku.