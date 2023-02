Pardubice koupí starý silážní žlab za 390 tisíc, podle opozice je to nesmysl

Na první pohled by se to mohlo zdát jako aprílová zpráva pro zasmání. Ovšem je to realita.

Město Pardubice bude kupovat roky nepoužívaný desítky metrů dlouhý silážní žlab od Jednotného zemědělského družstva Československo-sovětského přátelství Svítkov. To je sice v likvidaci, ale i přesto si za kus betonu řeklo o 390 tisíc korun.

A radní ve snaze postavit konečně útulek pro opuštěná zvířata sumu nejspíš zaplatí. „Neumím si představit, že byste přistupovali takto ke svému osobnímu majetku. Někdo vám na vaší zahradě postaví kus betonu a vy mu pak dáte 390 tisíc, abyste to na své náklady mohli uklidit? Takhle byste to vážně ve vašich rodinách udělali?“ ptal se vedení města opoziční zastupitel Filip Sedlák.

Město by podle něj mělo vyzvat vlastníka, aby silážní žlab odstranil sám. Případně by radnice měla chtít nájemné za to, že jáma je na jeho pozemku. „Není to hospodárné rozhodnutí. Chci bezúplatný převod,“ dodal Sedlák, který kvůli věci zvažuje trestní oznámení pro mrhání veřejnými penězi.

Doměřit nájemné chtěl i další opoziční zastupitel Vít Ulrych z KDU-ČSL. „Roky někdo využíval pozemky města, sluší se tedy za to zaplatit. Podle mne by se obě částky mohly vykrátit,“ uvedl Ulrych.

Bizarní příběh, ale zaplatíme, říká radnice

Jejich kritiku nicméně radniční koalice odmítla, byť aspoň nájem zkusí vymoci. „Radnice podá v insolvenčním řízení pohledávku za bezdůvodné obohacení, respektive bude žádat o ušlý nájem. Ne ve všech případech je pak možné žalovat vlastníka, aby stavbu odstranil,“ uvedla Miriam Kňazovická z odboru majetku a investic radnice.

„Mně se ta show pana Sedláka nelíbí. Myslím, že je odtržený od reality. Fakta jsou taková, že pokud ten žlab nekoupíme, tak se budeme dalších deset handrkovat s insolvenčním správcem a útulek nepostavíme. A nebo těch 390 tisíc korun dáme a stavět budeme. Uznávám, že to není málo peněz za zbytečnou věc, uznávám, že to je bizarní příběh, ale je nutné se na to koukat realisticky a nedělat zbytečný populismus,“ uvedl zastupitel města a starosta Polabin Radek Hejný.

Za JZD v likvidaci momentálně jedná insolvenční správce. Protože zastupitelé odkup schválili, město následně pošle insolvenčnímu správci cenovou nabídku na odkoupení stavby.

Žlab se nachází na pozemku města, ale zčásti také na pozemcích jiných vlastníků. Radní předpokládají, že získají souhlas majitelů dalších pozemků, aby silážní žlab mohlo zbourat kompletně a postavit na pozemcích nový psinec. Ten současný ve Štrossově ulici už nevyhovuje.

„Zdá se, že útulek je prokletý. Kdykoli se nějaké místo pro útulek našlo, ukázala se poté nějaká nepřekonatelná překážka, teď zase tyto jámy,“ uvedl k situaci primátor Jan Nadrchal z ANO.

O vhodném místě se debatuje už 20 let

O potřebě najít pro městský útulek lepší umístění se totiž debatuje v Pardubicích už od roku 2003. Mapovalo se kolem 12 míst, z nich se postupně vybrala tři. Následně se všechna ukázala jako nevhodná.

„Věděli jsme všichni, že tam silážní jáma je. Vyplývalo to loni z důvodové zprávy. Hlasovali jsme o tom. Jsem skeptik, že bychom našli jiné místo. Insolvenční správce má zákonnou péči řádného hospodáře, těžko může souhlasit s bezúplatným převodem žlabu,“ uvedl zastupitel Karel Haas ze Spolu/ODS, který s odkoupením betonu souhlasil.

Pro vybrané lokality na Dubině, Dukle a ve Starých Čívicích navržené v minulosti vznikly studie, které stály stovky tisíc korun. „Město je neupotřebilo. Čtvrtá lokalita je také ve Starých Čívicích a má reálnou šanci, aby tam útulek vznikl,“ uvedla Helena Dvořáčková (SPD), která byla v minulosti náměstkyní primátora za hnutí ANO.

Městský útulek je teď v areálu veterinární kliniky ve Štrossově ulici. Zvířata tam nemají dost místa ani moderní zázemí. „V areálu chce radnice v budoucnu stavět domov pro seniory, proto potřebuje útulek přestěhovat. Město by se nemělo dostat do časové pasti, návrh stavby domova už je hotový,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD).

Ve zvířecím útulku s veterinou má být také služebna městské policie, která tam bude mít své psy a mohla by tam pořádat o své práci přednášky pro školy a veřejnost. Náklady mají být 69 milionů korun.