Dvacet let sporů a spalovna stále v nedohlednu. Rybitví ji chce zastavit

Milan Zlinský
  10:33
Obec Rybitví chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta, kdy to lze udělat. Firma AVE CZ se snaží projekt u Pardubic protlačit už 20 let.
Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024) | foto: Město Pardubice

Nadsázka použitá v titulku článku je jen částečná. Už příští rok v létě to bude 20 let, co zástupci magistrátu a kraje na tiskové konferenci v hotelu Zlatá štika s radostí oznamovali, že firma AVE CZ chce u Pardubic postavit velkou spalovnu nebezpečného odpadu. Pohled do archivu jen ukazuje, jak dlouhý čas od té chvíle utekl.

„Spalovna nebezpečných odpadů je v našem regionu potřeba,“ řekl v roce 2007 jeden z tehdejších zastánců projektu a tehdejší krajský radní Petr Šilar.

Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic

Spalovny patří podle jeho slov ke „zdravějším“ továrnám. Na rozdíl od jiných mají filtry na dioxiny a v procesu spalování je nařízeno neustálé měření objemu emisí, které „odcházejí do komína“. Na jeho základě je možné procesy ve spalovně regulovat nebo dokonce zastavit. „Žádné jiné elektrárny či fabriky toto nemají. V porovnání s ostatními je spalovna ve znečišťování ovzduší drobeček,“ tvrdil tehdy radní Šilar a nutno dodat, že kdyby něco podobného vypustil z úst dnes, už by nemusel v příštích volbách ani kandidovat. Tak moc se situace za dvě dekády změnila.

Petice proti spalovně podepsaly desítky tisíc lidí

Za tu dobu se organizovaly velké petice, konala se veřejná projednání, v Senátu se pořádala sezení, úřady si vyměnily tuny dokumentů. A stále není jisté, jak celá anabáze dopadne. Zvláště když nyní do hry vstupuje obec Rybitví, v jejímž katastru stojí desetiletí odstavená spalovna chemičky Synthesia, kterou chce firma AVE CZ „modernizovat“. Uvozovky jsou podle kritiků projektu namístě kvůli tomu, že z původní stavby už mnoho nezbylo a společnost by vlastně musela stavět na zelené louce.

„Náš územní plán umožňuje provozování spalovny nebezpečných odpadů, ale takové, která tam teď stojí, což je jiná spalovna, než jakou má firma v dokumentaci EIA. Snad to firmu donutí k jednání s námi. Vždycky jsme se rozešli s tím, že to zprovozní, i když to nechceme,“ řekl zastupitel Rybitví Darek Horník.

Rybitví si chce pomoci proti firmě územním plánem

Obec ostatně už letos v lednu schválila změnu územního plánu, která by vlastně snahy společnosti AVE CZ ukončila. Firma patřící do portfolia českého miliardáře Daniela Křetínského má nyní rok na to, aby to případně řešila soudně. „Schválení změny územního plánu teď studujeme z hlediska možných dopadů na další fáze povolovacích řízení,“ uvedl mluvčí AVE CZ Milan Tománek.

Společnost se snaží získat povolení na modernizaci odstavené spalovny od roku 2006. Má zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Obce v regionu ji nechtějí. Silně proti se staví dlouhodobě Pardubice, a to už od dob primátora Jaroslava Demla z ODS, který byl zvolen v roce 2006. Naposledy si před rokem stěžovali politici z magistrátu na postup státu i firmy na projednání petice v Senátu.

„Máme z toho velmi pozitivní dojem. Dostali jsme v rozpravě hodně prostoru k našim argumentům. Senát k celé věci uskuteční ještě jedno veřejné slyšení, bude tlačit na ministerstvo, aby celou věc začalo skutečně řešit, ne jen byrokraticky posouvat,“ uvedla po debatě náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová z ANO.

Nicméně ministerstvo životního prostředí už před časem vydalo kladné stanovisko k posouzení vlivu stavby na její okolí a tím pádem se firma AVE CZ dostala ke klíčovému razítku. Jednou z posledních reálných šancí na zastavení projektu tak může být právě krok Rybitví se změnou územního plánu obce.

Společnost AVE CZ své plány zatím rozhodně neruší

Mluvčí AVE CZ k tomu řekl, že firemní dlouhodobou prioritou je vést s obcemi a se všemi partnery dialog, ve kterém podnik hledá v platné legislativě schůdná řešení. „Na druhé straně je namístě také upozornit, že český právní řád a judikatura vycházejí z toho, že účelové zneužití územně plánovacího procesu ze strany obcí nepožívá soudní ochrany,“ uvedl Tománek.

Rybitví se snažilo zablokovat investiční záměr změnou územního plánu už v minulosti. Nejvyšší správní soud v něm ale v roce 2011 zrušil pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. Proto přes deset let pracovala na přepracování dokumentu, což se jí nakonec povedlo letos v lednu. „Firma měla dostatek času se při přípravě k tomu vyjádřit a podat připomínky. Je to velmi veřejný proces,“ řekl Horník.

Záměr zprovoznit spalovnu ovšem podle Tománka trvá. Bude podle něj objektivně potřeba i vzhledem ke změně odpadové legislativy. „Pracujeme na všech povoleních navazujících na EIA, včetně integrovaného povolení pro provoz spalovny. S ohledem na komplexnost případu a procesní lhůty je obtížné přesněji předvídat, kdy by mohl být znám výsledek celého procesu,“ řekl mluvčí AVE CZ.

Petice proti spalovně u senátorů zabodovala, odpůrci však vyhráno nemají

Rybitví má však podle Horníka ještě jednoho žolíka, který by mu mohl pomoci. Vlastní asi 250 metrů komunikace k areálu. „Cesta nemá parametry pro dopravu, která tam je plánovaná, je to pro osobní auta, nepočítalo se s nákladními auty. Naše námitka spočívá v tom, že dopravní situace je tam už teď neúnosná. Jejich projekt by zvýšil hranici bezpečného užívání,“ doplnil zastupitel Horník.

