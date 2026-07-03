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Žijeme Pardubice chtějí vyhrát volby, pomýšlejí si i na post primátora

  15:32

Snímek z vyjednávání po posledních volbách v roce 2022. Vítězné hnutí ANO a jeho lídr Jan Nadrchal společně s Janem Hrabalem a Jiřinou Klčovou v sobotu jednali s Jakubem Rychteckým a Ludmilou Ministrovou z uskupení Žijeme Pardubice. | foto: Josef Vostárek, ČTK

Politické uskupení Žijeme Pardubice spojilo pro letošní komunální volby téměř všechna místní sdružení. To z nich dělá jednoho z favoritů v boji o primátorské křeslo. To přiznává i lídr Jakub Rychtecký, který do politiky před lety vstoupil v dresu ČSSD.

„Jsme sportovci. Chceme se porvat o vítězství. Cílíme na první, nebo druhé místo,“ uvedl současný náměstek primátora Rychtecký. Cíl to může být splnitelný. Uskupení bude mít na jména silnou kandidátku. Dvojkou je městská radní a bývalá primátorka Štěpánka Fraňková. Následuje náměstek primátora René Živný nebo radní města Pardubic František Brendl.

Fakticky se spojily sestavy Žijeme Pardubice, Pardubáků, Sdružení pro Pardubice a Patriotů. „Víme, že v každých volbách historicky volí v Pardubicích místní sdružení zhruba 35 procent lidí. Byla by škoda v boji o ně tříštit síly, spojení má logiku,“ uvedl náměstek René Živný, který vede Sdružení pro Pardubice.

Mezi podporovateli je i hnutí MY pardubického hejtmana Martina Netolického. „Navíc počítáme s tím, že se do kampaně aktivně zapojí i lídr strany Naše Česko jihočeský hejtman Martin Kuba. Projekt vnímám jako smysluplný,“ uvedl hejtman Netolický.

Spolupráce s ANO funguje

V komunálních volbách v roce 2022 bylo uskupení třetí v pořadí. Souhlasilo s koalicí s hnutím ANO a Společně pro Pardubice. Rychtecký se stal prvním náměstkem primátora, který má navíc pod sebou rozpočet. Dá se tak říct, že je nejvlivnějším radním. Zástupci Babišova hnutí ani lidé ze Žijeme Pardubice se netají tím, že mají mezi sebou dobré vztahy a že by chtěli ve spolupráci pokračovat i po říjnových volbách. „Společná práce v koalici, která měla většinu jediného hlasu, nás spojila. Rozumíme si,“ řekl Jakub Rychtecký.

Hlavní kampaň připravuje uskupení na září, na to má připraveno asi 750 tisíc korun. Program ještě chystá, ale určitě se v něm objeví podpora městského bydlení nebo reorganizace městských obvodů. Jsou to věci, které politici v minulosti už prosazovali. V roce 2013 například město vyhlásilo referendum o zachování, či zrušení osmi městských obvodů. Plebiscit byl nakonec neplatný, protože přišlo volit málo lidí. Podle zástupců hnutí si obvody revizi zaslouží.

Zrušení městských obvodů. Koalice Progresivní Pardubice má hlavní motto do voleb

„Obvody byly moje velké téma. V Hostovicích, kde je 250 obyvatel, platíme uvolněného pana starostu, místostarostku nebo požární výbor, který má jednoho člověka,“ řekla Fraňková. Podle ní by se Hostovice měly stát součástí čtvrtého městského obvodu. „Problém je, že pokud tam vyhlásí referendum a lidé řeknou, že obvod chtějí, tak zrušen nebude. S tím nic neuděláme. V někdejším referendu také lidé odhlasovali, že nechtějí obvod číslo jedna v centru města. Určitě se na celou věc musíme podívat,“ dodala Fraňková.

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