„V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě zadržené a obviněné 4. dubna dnes státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby,“ uvedl státní zástupce VSZ Jiří Richter.
Policie v sobotu informovala také o tom, že v pátek byl v Bulharsku zadržen další člověk v souvislosti s případem a že Česko požádá o jeho vydání. Podle VSZ jsou oba noví zadržení cizinci. V případu už bylo několik lidí obviněno z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, někteří jsou ve vazbě.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
20. března 2026