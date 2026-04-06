Žalobce žádá vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku, rozhodne soud

  10:48
Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze oznámilo, že navrhlo vazbu pro člověka zadrženého a obviněného v sobotu v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. O vazbě rozhodne Okresní soud v Pardubicích, informovali na webu zástupci VSZ. Soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac sdělil, že vazební zasedání se bude konat v pondělí v 15:00.
Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24. března 2026) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

„V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě zadržené a obviněné 4. dubna dnes státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby,“ uvedl státní zástupce VSZ Jiří Richter.

Žhářský útok na halu: policie obvinila dalšího člověka, jiného zadržela v cizině

Policie v sobotu informovala také o tom, že v pátek byl v Bulharsku zadržen další člověk v souvislosti s případem a že Česko požádá o jeho vydání. Podle VSZ jsou oba noví zadržení cizinci. V případu už bylo několik lidí obviněno z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, někteří jsou ve vazbě.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.

Polsko potvrdilo zadržení dvou občanů kvůli útoku v Pardubicích. Jsou ve vazbě

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Žalobce žádá vazbu pro obviněného z útoku na zbrojovku, rozhodne soud

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích.

Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze oznámilo, že navrhlo vazbu pro člověka zadrženého a obviněného v sobotu v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. O vazbě...

6. dubna 2026  10:48

