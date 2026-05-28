Soud poslal do vazby osmého obviněného ze žhářského útoku na halu v Pardubicích

Policisté tohoto podezřelého zadrželi ve středu a obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, návrh na vazbu žalobce podal dnes. Podle dosavadních informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem 11 lidí, tři z nich jsou v Polsku.
Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.