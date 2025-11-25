Nižší trest pro ženu, která dvakrát zkusila zabít manžela. Soud uznal argumenty

  15:33
Vrchní soud v Praze zmírnil původní patnáctiletý trest ženě, která se dvakrát pokusila zabít násilnického manžela, se kterým má tři děti. Předloni ho zkusila otrávit, minulý rok ho po hádce bodla, muži se však nic vážného nestalo. Soud původní rozsudek označil za nepřiměřeně přísný a ženu poslal do vězení na 12,5 roku.
U soudu v Pardubicích stanula žena, která je obviněná z pokusu o vraždu svého manžela. (11. srpna 2025) | foto: Marek Votke

Za opakovaný pokus o vraždu hrozila třicetileté ženě sazba 15 až 20 let odnětí svobody. „Máme za to, že tento případ je případem, ve kterém je na místě snížení trestu pod spodní hranici,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková.

Osm let do vězení za otrávenou svíčkovou v Karviné

„Obžalovaná nikdy neměla problémy se zákonem vyjma agrese vůči svému manželovi. On ji atakoval, pronásledoval až stalkoval. Je zřejmé, že se jednalo o toxický vztah. Obžalovaná zjevně nebyla schopná – i vzhledem ke svému intelektu – vyřešit situaci racionálně,“ pokračovala.

Podle justice je prokázané, že muž ženu dlouhodobě fyzicky i verbálně napadal. Manželka se ho pak nejprve v únoru 2023 pokusila za pomoci svého švagra otrávit prášky, které mu v Ostravě přidala do jídla a piva. Muž však nic z toho nezkonzumoval, protože byl v té době pod vlivem drog a neměl chuť k jídlu. Soud tehdy ženu neposlal o vazby, kterou nahradil dohledem probačního úředníka.

Bez dětí 15 let nezvládnu, zoufá si nad trestem žena. Dvakrát zkusila zabít manžela

Následně pak na manžela 7. října 2024 zaútočila nožem v pardubickém bytě svého nového partnera. Útoku předcházelo popíjení alkoholu a hádka. Žena muže opakovaně vyzývala, aby byt opustil. Když jí dal pohlavek, až spadla na skříň, došla si do kuchyně pro nůž a manžela bodla jednou do hrudníku a jednou do zad. Muž z místa sám odešel, po ošetření ho z nemocnice propustili ještě tentýž den.

Jediným přímým svědkem útoku byla nejstarší, tehdy šestiletá dcera, která se později svěřila vychovatelce v družině s tím, že „maminka pobodala tatínka“. Žena se k útoku přiznala. Tvrdila ale, že si vzpomíná jen na první ránu.

29. srpna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Chtěla bych se ještě jednou omluvit za vzniklou újmu na zdraví. Bohužel jsem nezvládla situaci, byla jsem pod velkým psychickým tlakem, vyčítám si to, nedokážu si to vysvětlit a stydím se za to,“ řekla dnes s pláčem odvolacímu senátu. Uvedla, že je ráda, že manžela nezabila, protože to by pro ni byl větší trest než odnětí svobody.

„Nejsem žádný blázen ani vrah, nedokázala bych ublížit ani zvířeti. Celý život jsem žila slušně a řádně, starala jsem se o své tři dcery, které miluji a znamenají po mě vše. Tohle by nezvládla žádná žena. Kdyby si nechal pomoct a nechal se léčit, mohli jsme v klidu žít,“ dodala. Dcery jsou nyní v péči otce.

Odsouzená žena mu musí zaplatit 70 000 korun za způsobenou újmu, dalších 50 000 korun dluží ministerstvu spravedlnosti a 18 000 korun zdravotní pojišťovně.

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

Rovně na Hradec? Ne, na Šnakov. Dopravní značení se u Vysokého Mýta nepovedlo

Premium
Přímá cesta přes kruhový objezd vede na Holice, podle cedule se však rovně jede...

Říká se, že řidič by měl používat spíše své oči než navigaci. Tato jednoduchá zásada platí univerzálně. Tedy až na novou okružní křižovatku ve Vysokém Mýtě. Nové cedule instalované v souvislosti s...

Tři lidé zemřeli při srážce dvou aut u Litomyšle, další dva jsou v nemocnici

Nehoda na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou si vyžádala tři lidské životy. (22....

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku v sobotu odpoledne zemřeli tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici, uvedla záchranná služba.

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidovali rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

Keltský skanzen v Nasavrkách prosperuje, místní protestují. Bojí se, že se rozšíří

Premium
Keltský skanzen v Nasavrkách dělá skvělou reklamu městu, ale nejbližším...

Keltský skanzen v Nasavrkách na Chrudimsku dělá skvělou reklamu městu a stal se turisty oblíbeným místem. Nejbližším sousedům však vadí. Bojí se, že se rozšíří a naruší klid v Lesní ulici. Sepsali...

25. listopadu 2025  15:33

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o...

25. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  14:58

Klenoty na kolech mění adresu. Technické muzeum ve Vysokém Mýtě brzy otevře

Aero 50 Dynamik

Neobvyklé spanilé jízdy Vysokým Mýtem se v příštím týdnu dočkají historické skvosty na kolech, které se po více než deseti letech stěhují z Muzea karosářství na novou adresu. Na konci roku se stanou...

25. listopadu 2025  9:55,  aktualizováno  15:43

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve...

25. listopadu 2025  9:47

Podpora ruské agrese. Za předvádění mikiny se „Z" dostal bývalý politik trest

Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích

Pro Pavla Křivku v pondělí Okresní soud v Pardubicích vyměřil šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Bývalý politik minulý rok v dubnu chodil po pardubické třídě Míru v černé mikině s...

24. listopadu 2025  16:07

Rovně na Hradec? Ne, na Šnakov. Dopravní značení se u Vysokého Mýta nepovedlo

Premium
Přímá cesta přes kruhový objezd vede na Holice, podle cedule se však rovně jede...

Říká se, že řidič by měl používat spíše své oči než navigaci. Tato jednoduchá zásada platí univerzálně. Tedy až na novou okružní křižovatku ve Vysokém Mýtě. Nové cedule instalované v souvislosti s...

24. listopadu 2025

Nejdříve dostal pecku, až tekla krev. Pak se Maciaś radoval z vítězné trefy

Pěstní souboj pardubického Johna Ludviga a Krzysztofa Maciase z Vítkovic

Na začátku zápasu sice dostal tvrdý direkt, po kterém se skácel na led, v závěru ale polský útočník Vítkovic Krzysztof Maciaś sám poslal soupeře do kolen. Jeho trefa do prázdné branky v 59. minutě...

24. listopadu 2025  5:56

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.

23. listopadu 2025  8:40

Děčínská domácí neporazitelnost je fuč, k výhře táhl Nymburk skvělý Bohačík

Jaromír Bohačík z Nymburka během utkání v Děčíně.

Výborný výkon Jaromíra Bohačíka pomohl basketbalistům Nymburka k vítězství 85:80 v Děčíně a udržení ligové neporazitelnosti. Třiatřicetiletý hráč, který v minulých dnech ukončil reprezentační...

22. listopadu 2025  20:33,  aktualizováno  21:30

Výhra těší, ale Pardubicím přeju, aby se zachránily. Jsem jejich fanda, říká Kováč

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Jabloncem.

Gólově plodné období fotbalistů Liberce nepřerušila ani reprezentační pauza. Jejich trenér Radoslav Kováč získal v sobotním utkání v Pardubicích další jasnou výhru: Slovan po gólech Soliua, Dulaye,...

22. listopadu 2025  20:07

Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou

Liberecký útočník Lukáš Mašek se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté potvrdili po dvou přesvědčivých výhrách vydařené období dalším triumfem, v 16. kole Chance Ligy zvítězili v Pardubicích jednoznačně 4:0. Trefy hostů obstarali Soliu, Dulay, Mašek...

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:39

Tři lidé zemřeli při srážce dvou aut u Litomyšle, další dva jsou v nemocnici

Nehoda na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou si vyžádala tři lidské životy. (22....

Při srážce dvou aut na silnici mezi Litomyšlí a Poličkou na Svitavsku v sobotu odpoledne zemřeli tři lidé. Další dva skončili s těžkými zraněními v nemocnici, uvedla záchranná služba.

22. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

