VIDEO: Policisté „otevírali“ kolonu před autem s rodící ženou

14:01 , aktualizováno 14:01

Děsivá představa každého nastávajícího otce, že nestihne dovézt včas ženu do porodnice, se málem vyplnila Michalu Sztwiertniovi z Rosic u Pardubic. Jeho partnerka začala rodit a on se v pátek v podvečer v době vrcholící předvíkendové dopravní špičky po takzvané Hradubické silnici vydal do hradecké nemocnice.