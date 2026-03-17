Zvířata jsou nyní umístěna v náhradním ustájení. Kvůli vyšetřování veterináři zatím nechtějí původní místo chovu upřesnit.
„Trestní řízení se aktuálně nevede vůči žádné fyzické ani právnické osobě, protože dosud nebylo zahájeno trestní stíhání. Chovateli hrozí v případě odsouzení až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti,“ sdělil mluvčí krajské policie Tomáš Dub.
Bizarní případ z pražské veteriny. Recepční řezala čumáky mrtvým psům
Prasata byla ustájena v budovách, které nezajišťovaly dostatečnou ochranu proti nepříznivému počasí. Jejich majitel neodklízel výkaly a moč, zvířata neměla žádnou podestýlku a možnost lehnout si na čisté místo. Výživa prasat nebyla špatná, zvířata však neměla dostatečný přístup k vodě.
U některých jedinců byly zjištěny přerostlé paznehty, abscesy vzniklé vzájemným napadáním a kožní změny. Prasata žila v sociálně nestabilních skupinách, kde převažovali nekastrovaní samci.
Chovatel měl prasata v areálu starého statku se stodolami, zvířata žila venku i uvnitř. Ředitel Krajské veterinární správy v Pardubicích Josef Boháč chov přirovnal kvůli značnému nepořádku a špatným poměrům k džungli, kde vítězila silnější zvířata.
„Byli se na to podívat zástupci orgánů činných v trestním řízení, a když to viděli, domluvila se s nimi koordinace dalšího postupu,“ řekl Boháč. Podobné závady u chovatele veterináři zjistili i dříve.
S pomocí hasičů a policie byla zvířata převezena do náhradního chovu. Vhodné místo s prázdnými prostorami bylo vzdálené desítky kilometrů. Podle Boháče Česká republika nedisponuje záchrannými zařízeními či útulky, do kterých by v případě potřeby mohl být převezen větší počet týraných hospodářských zvířat.
„Nalezení náhradního ustájení u jiného chovatele je proto při zajišťování náhradní péče limitujícím faktorem a významně ovlivňuje možnosti řešení obdobných případů,“ uvedl Boháč.