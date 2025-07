Kondice je nabraná, všichni jsou zdraví. Pardubičtí fotbalisté vlétnou do páteční domácí generálky s Vlašimí od 18 hodin na stadionu Arnošta Košťála v plné síle s jediným cílem – vyladit poslední...

Malý pavilon v Lázních Bohdanči, původně postavený pro velkolepou výstavu v roce 1931, chátrá. Má však naději na nové využití. Zajímají se o něj galeristé z Pardubic, kteří by v pavilonu rádi...

Dopravní chaos před pardubickou nemocnicí do tří let skončí, slibují politici

Výjezd z křižovatky u Pardubické nemocnice na hlavní silnici patří k nejhorším ve městě. Politici konečně slíbili, že to do tří let změní.