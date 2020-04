Železniční most u Holic někdo natřel v barvách fotbalové Sparty

Železniční most na obchvatu Holic někdo vymaloval v barvách fotbalového klubu Sparta Praha. Majitel, kterým je státní firma Správa železnic, to považuje za vandalismus a bude usilovat o vrácení konstrukce do původního stavu.