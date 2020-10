Vlakem u Chocně 200 km/h? Po kompletní rekonstrukci možná už za pět let

8:27

Vlaky na hlavním železničním koridoru mezi Chocní a Pardubicemi by už za pět let mohly jezdit dvoustovkou. Vyplývá to z dlouhodobého plánu Správy železnic, která na jednom z nejstarších koridorových úseků chystá komplexní rekonstrukci.