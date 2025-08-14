Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Ve čtvrtek dopoledne před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl částečně obnoven po jedné koleji před 12. hodinou, kompletně by mělo omezení skončit zhruba ve 13.00.
„K nehodě došlo v zastávce Ústí nad Orlicí – město a skončila úmrtím,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Podle Správy železnic se jednalo o soupravu společnosti Leo Express. České dráhy zatím odklonily dálkový vlak z Vídně do Prahy mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Kolín na trasu přes Havlíčkův Brod.

Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci

V podobném úseku mezi Dlouhou a Českou Třebovou stál koridor už v úterý večer. Před 20. hodinou zde došlo k poruše trakčního vedení. „Bylo poškozené nosné lano. Dráty trakčního vedení zajiskřily a zapálily kousek trávy pod sloupem trakčního vedení,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Omezení zcela skončilo ve středu brzy ráno.

