Na koridoru u Pardubic najel vlak do naskládaného kamení, provoz hodinu stál

  16:29
Provoz na železničním koridoru v úseku Pardubice – Kostěnice odpoledne stál kvůli kamení na kolejích. Vlak do překážky najel.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nikdo se nezranil a koleje nejsou poškozené, uvedla policie a zástupci Správy železnic (SŽ).

Provoz, který stál přes hodinu, začal fungovat krátce po 14:00.

„Vlak najel do naskládaného kamení na kolejích,“ uvedl mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka.

Nehoda ovlivnila provoz dálkových i regionálních vlaků. Regionální spoje v úseku nahradily autobusy. „Prověřujeme oznámení zatím bez právní kvalifikace. Ve vlaku cestovalo okolo 515 osob. Došlo k blíže nespecifikovanému poškození lokomotivy, v jakém rozsahu v tuto chvíli nevím,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.

