Nikdo se nezranil a koleje nejsou poškozené, uvedla policie a zástupci Správy železnic (SŽ).
Provoz, který stál přes hodinu, začal fungovat krátce po 14:00.
„Vlak najel do naskládaného kamení na kolejích,“ uvedl mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka.
Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce
Nehoda ovlivnila provoz dálkových i regionálních vlaků. Regionální spoje v úseku nahradily autobusy. „Prověřujeme oznámení zatím bez právní kvalifikace. Ve vlaku cestovalo okolo 515 osob. Došlo k blíže nespecifikovanému poškození lokomotivy, v jakém rozsahu v tuto chvíli nevím,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Dub.