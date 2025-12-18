U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

  8:57aktualizováno  9:27
Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla zranění jedna cestující.
Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník. (18. prosince 2025) | foto: Správa železnic

Nehoda se stala krátce před půl osmou ráno, s náklaďákem se srazil osobní vlak číslo 15028. Policie uvedla, že se vlak s nákladním autem srazily na nechráněném přejezdu mezi Cerekvicí nad Loučnou a Hrušovou.

„Zraněného řidiče náklaďáku transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby,“ potvrdil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události na železnici Martin Kavka.

Ve vlaku byli zraněni tři cestující. „Podle předběžných informací ve vlaku cestovalo 13 lidí včetně nezletilých dětí,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Podle Kavky při střetu nedošlo k vykolejení vlaku, nicméně byl na trati z Litomyšle do Chocně zastaven provoz. „Na místě zasahují hasiči Správy železnic,“ dodal Kavka.

K nehodě dorazilo také několik jednotek krajských hasičů. „Na místo byli vysláni členové posttraumatického týmu,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

S omezením provozu vlaků se počítá na dvě hodiny. Vlaky byly nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

