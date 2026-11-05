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Železniční plány za miliardy narážejí. A ne jen na nedostatek peněz

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  15:00

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ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Správa železnic v Pardubickém kraji plánuje miliardové investice. Na řadu z nich si ale cestující budou muset ještě dlouho počkat. Problém nejsou jenom peníze, ale i návaznost staveb.

V České Třebové druhým rokem probíhá modernizace největšího železničního uzlu v zemi. Samotná stavba do roku 2032 vyjde na 17 miliard korun. S projektem, který se připravoval několik let, a dalšími souvisejícími pracemi se celková částka vyšplhá na 19 miliard.

V celorepublikovém měřítku jde doposud o největší investiční akci, kterou zatím česká železnice pamatuje. Důležitá železniční křižovatka si to jednoznačně zaslouží, neboť poslední modernizaci prodělala na sklonku 50. let minulého století. Stát tak po téměř čtyřech desetiletích konečně dokončí první železniční koridor mezi Prahou a Brnem.

Máme výhled, myslím že poprvé velmi detailní do roku 2041, toho, co chceme dělat. Ale přistupovat k tomu optikou rozpočtů z roku na rok je velmi složité.

Tomáš Tóthgenerální ředitel Správy železnic

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Železniční plány za miliardy narážejí. A ne jen na nedostatek peněz

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ilustrační snímek

Správa železnic v Pardubickém kraji plánuje miliardové investice. Na řadu z nich si ale cestující budou muset ještě dlouho počkat. Problém nejsou jenom peníze, ale i návaznost staveb.

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