Omítnout, nebo ne? Pardubice čeká s volbami referendum o Zelené bráně

Pokud by referendum dopadlo stejně jako anketa MF DNES, Zelená brána i po plánované opravě zůstane bez omítky. Zdá se totiž, že lidé podpoří současnou podobu památky.

Redakce oslovila 63 občanů Pardubic, kteří půjdou k volbám. Hned 45 z nich bylo pro variantu nechat dominantu Pardubic, jak je nyní.

„Bílou věž už má Hradec Králové, tak by nebylo dobré, kdyby ji měly i Pardubice. Navíc kdyby byla omítnutá, určitě by to dopadlo jako s kostelem sv. Bartoloměje, jehož fasáda je znečištěna od dopravy v centru,“ uvedla třeba Jana Urbanová.

„Já jsem pro stávající variantu, protože dnes existují materiály, které jsou na základě epoxidu, kterým se dá zdivo zafixovat. Nevím, jak dlouho by na bráně vydrželo, ale je známo, že epoxid vydrží hodně dlouho. Ta bílá tam nepatří,“ doplnil Jaroslav Novák.

Anketa tak víceméně potvrzuje pocit, který měl třeba velký odpůrce všelidového hlasování náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

„Půjde jen o pocitové rozhodování. Není to vhodné téma k referendu. Lidé se nebudou rozhodovat podle odborných názorů, ale jen podle nějakých osobních pocitů. Dá se tak čekat, že vyhraje varianta bez omítky. Ale my kvůli tomu vyhodíme statisíce za referendum,“ uvedl Kvaš.

Snad jediné nebezpečí referenda je v tom, že by nakonec nebyla splněna základní podmínka, a to účast více než třetiny voličů.

„V Pardubicích je 69 tisíc oprávněných voličů. Volit pak v plebiscitu musí minimálně 35 procent z nich, pro jednu z variant je nutné, aby se vyjádřilo minimálně 17 tisíc voličů. Otázka v referendu bude znít: Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“ řekl šéf kanceláře primátora Pardubic Radim Jelínek.

Hlasovací lístky až ve volební místnosti

Kampaň na propagaci referenda navíc není právě viditelná. Ničemu nepomůže ani to, že lidé dostanou hlasovací lístky až ve volební místnosti. A je klidně možné, že řada voličů se tím nebude chtít zdržovat.

Referendum Lidé, kteří mají trvalé bydliště v Pardubicích, budou rozhodovat o podobě Zelené brány dnes a zítra v rámci parlamentních voleb. Hlasovací lístky dostanou až přímo ve volebních místnostech. Otázka v referendu bude znít: „Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“ Aby byl výsledek závazný pro politiky, je nutné, aby byla účast v referendu alespoň 35 procent voličů. To znamená, že musí hlasovat zhruba 17 tisíc voličů. Volit se bude dnes mezi 14. až 22. hodinou a zítra mezi 8. až 14. hodinou. Výsledky referenda by měly být oznámeny v sobotu večer.

„Trochu mne zaskočilo, že lístky k hlasování nebyly přímo u volebních lístků. Může to přinést nějaké potíže, je možné, že řada lidí vůbec nebude vědět, že nějaké referendum je,“ uvedl radní Pardubic za KDU-ČSL Vít Ulrych, který byl jedním z iniciátorů hlasování o bráně.

Ostatně i v anketě MF DNES 12 lidí uvedlo, že budou volit jen do Sněmovny, ale referenda se nezúčastní. Jako nejčastější důvody uvádějí, že nejsou odborníky nebo že si zvolili své zástupce na radnici a ti by měli o tak zásadní věci rozhodnout, když už k tomu mají mandát od lidí.

„Mně osobně je to úplně jedno. Omítnutá z dobových fotografií vypadá také pěkně. Měl by rozhodovat odborný názor, a ne lidové referendum. Doufám, že vyhraje zdravý rozum a Zelená brána nám kvůli dohadům nespadne,“ uvedl dlouholetý šéf Východočeského divadla Petr Dohnal.

Pouhých šest respondentů pak bylo pro to, aby se Zelená brána omítla. Naposledy přitom měla omítku v roce 1912. „Budu hlasovat pro omítku, protože doma taky každý, když si postaví barák, tak ho nenechá holý,“ uvedl Milan Horák.

S tímto argumentem však nesouhlasí třeba historik František Šebek nebo architekti Miroslav Řepa a Milan Košař.

„Zelená brána před 109 lety dostala nynější podobu, která jí vtiskla charakter výrazné historické dominanty. Tento dnes již historicky vžitý vzhled věže dobře vyniká v okolní zástavbě, zejména v kontextu s barevnou škálou a členitostí domů na historickém Pernštýnském náměstí i klíčových budov na náměstí Republiky,“ uvedl triumvirát v dopise adresovaném vedení města Pardubice.

„Velmi nás znepokojuje obava, že omítnutí věže Zelené brány povede ke stejnému efektu jako před více než sto lety: vlivem povětrnosti i přirozené degradace omítky časem zšedne (zflekatí) a bude opadávat,“ dodali pisatelé. Podle odborníků na opravy památek jsou obě varianty rekonstrukce možné. A ani oni se vlastně neshodují co je pro 59 metrů vysokou věž lepší.