„Bylo to za pět minut dvanáct.“ Zelená brána se po náročné opravě znovu otevře

Autor: ,
  12:28
Po roce a půl skončila v Pardubicích oprava Zelené brány. Práce byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40 procent na 42 milionů korun. Opravenou dominantu města mohou lidé navštívit od 1. června. Informovali o tom v úterý zástupci radnice.

„Ukázalo se, že sanační práce prováděné za bývalého režimu nebyly provedeny odborně. Po odkrytí zdiva a kamenné konstrukce vyšlo najevo, že Zelená brána má statické problémy. Ve zdivu se nacházely výrazné trhliny, do nichž bylo možné zasunout celou ruku,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

Pardubická Zelená brána po roce a půl oprav bude znovu přístupná od června. (5. května 2026)
Stavební firma opravovala bránu od předloňského listopadu. Dělníci postupovali odshora dolů. Dřívějšími nekvalitními opravami i vlivem počasí se některé kameny daly uvolnit lehce rukou nebo se úplně drolily. Rozsah poškození byl velký, uvedl ředitel pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice Martin Dvořák.

„Nechci přehánět, ale když jsme zjistili problém u založení, statici se křižovali nad tím, jak to tady mohlo roky takhle stát a že se nic nestalo. Takže to bylo opravdu za pět minut dvanáct, že se to zjistilo včas,“ řekl Dvořák.

Firma podle něj zvolila řešení, které vydrží desítky let. Použila celoplošné spárování až do líce kamenného zdiva. Dělníci používali mnohem víc spárovací hmoty, než je obvyklé. Zásah má statickou funkci, kdy větší objem materiálu přispívá ke stabilizaci konstrukce a zabraňuje degradaci a budoucímu vypadávání žulových kamenů.

Podobu obnovy Zelené brány určili v roce 2021 lidé v referendu, kdy se jich město ptalo, jestli má zůstat bez omítky, nebo ji chtějí omítnout. Skoro tři čtvrtiny hlasujících se přiklonily k variantě, která ponechává zdivo bez fasády. Protože se odborníci neshodovali, co je výhodnější, město se rozhodlo, že otázku předloží veřejnosti.

„Sílil sice hlas pro variantu s omítkovou úpravou z důvodu větší trvanlivosti a kvality opravy, nicméně v průběhu veřejných diskusí se ukázalo, že i pohledové provedení zdiva lze realizovat v odpovídající kvalitě, a obě řešení jsou z hlediska výsledku srovnatelná,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Věž bude přístupná od 1. června, bude mít v sezoně od pátku do neděle prodlouženou provozní dobu do 21:00 a v předbraní bude nová expozice o městě.

Původní brána v centru Pardubic vznikla zřejmě ve 30. letech 14. století, kdy Arnošt z Pardubic dal opevnit nové město. V roce 1507 Vilém z Pernštejna zpevnil opevnění a dal město obehnat hradbami s příkopem. Z původního pernštejnského opevnění se dochovala pouze Zelená brána.

Název Zelená není původní. V roce 1542 byla její střecha osazena měděným plechem a zpočátku se leskla zlatě, odtud vzniklo rčení „blyští se jako pardubická věž“. Když plech oxidací zčernal a zezelenal, dostala přízvisko Zelená. Památka měla původně omítku, kterou město v roce 1912 dalo v duchu historizujících stylů odstranit.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Pardubice slaví titul, centrum zaplnily tisíce lidí. V noci přivítaly mistry

Pardubicím se podařilo získat titul po čtrnácti letech. (28. dubna 2026)

Hokejisté Pardubic v úterý večer získali titul. Ve finálové sérii vedli nad třineckými Oceláři 3:2 na zápasy a na jejich ledě zvládli při dnešním šestém duelu zvítězit 5:4 v prodloužení, po čtrnácti...

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

Holečka stále ruší hluk z hřiště. Jeho dovolání soud odmítl, zatím se nevzdává

Vila podnikatele Miloše Holečka vyrostla v rozporu s územním plánem pár desítek...

Miloš Holeček neuspěl u soudů se svou snahou donutit Pardubice, aby omezily hluk ze hřiště v parku Na Špici, u něhož žije. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl. Holeček se ale vzdát nechce a plánuje...

Trable pro stovky cestujících. Čedok zrušil lety z Českých Budějovic na Krétu

Letadlo přistává na letišti u Českých Budějovic.

Ještě před začátkem hlavní turistické sezony přišla z Letiště České Budějovice velmi nepříjemná zpráva pro část cestujících. Čedok zrušil všech 18 letů do Heraklionu na Krétě. Důvodem je podle...

5. května 2026  11:28

Město podpořilo novou lékařku z Ukrajiny milionem. Hned první den měla plnou čekárnu

Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí potřebám nově...

Svitavy podpořily jedním milionem korun rozjezd nové ordinace praktické lékařky, jež přišla z Ukrajiny do Česka ještě před válkou. Ordinaci, kterou Nataliia Mantula v prvních měsících přizpůsobí...

5. května 2026  10:31

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a dva se zranili. Komunikace byla po dobu vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků 4,5 hodiny zavřená. Od...

4. května 2026  16:36,  aktualizováno  20:16

Politikovo ne inovačnímu centru může kraj připravit o obří dotaci

Vizualizace inovačního centra, které chce v Pardubicích nechat postavit kraj.

Pardubický kraj zatím nemůže stavět výzkumné a inovační centrum u Matičního jezera v Pardubicích za 318 milionů korun. Proti stavebnímu povolení se odvolal zastupitel Pardubic Filip Sedlák. Kraj tak...

4. května 2026  15:13

VIDEO: Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Srnec uvázl v plotě za nemocnicí. Svým zachráncům utekl i s dekou

Pardubičtí hasiči v sobotu ráno zachraňovali srnce, který se zasekl v kovovém plotě u zadního vchodu do nemocnice v Pardubicích. Zvíře vyvázlo bez zranění, avšak s malým „módním doplňkem“ navíc.

4. května 2026  13:55

Vlak u Pardubic srazil ženu. V nemocnici bojuje o život, koridor stál

ilustrační snímek

V pondělí ráno zastavil střet vlaku s člověkem provoz na koridoru mezi Pardubicemi a Kostěnicemi. Část vlaků byla odkloněna na Hradec Králové. O události informoval mluvčí Správy železnic pro...

4. května 2026  7:57,  aktualizováno  9:02

Na koridoru u Pardubic najel vlak do naskládaného kamení, provoz hodinu stál

ilustrační snímek

Provoz na železničním koridoru v úseku Pardubice – Kostěnice odpoledne stál kvůli kamení na kolejích. Vlak do překážky najel.

3. května 2026  16:29

Plány nového hradního kastelána na Svojanově? Včely, sad, koupací sud i celoroční ubytování

Středověkému hradu Svojanov začal na jaře 2025 šéfovat Pavel Haluza.

Středověký hrad Svojanov je už rok pod vedením nového kastelána Pavla Haluzy. Klíče od Miloše Dempíra, který věnoval památce takřka dvacet let svého života, převzal loni na jaře. Ovšem až letošní...

3. května 2026  8:29

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  18:26

Pardubice opraví část památkové rezervace v centru města, zaplatí 10 milionů

Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně...

V létě má začít rekonstrukce Wernerova nábřeží a dalších historických ulic za radnicí v Pardubicích. Akce bude rozdělena na tři etapy a vyjde zhruba na 10 milionů korun. Dojde i k omezení provozu,...

2. května 2026  8:07,  aktualizováno  11:07

Nymburk pokořil stovku i ve druhém čtvrtfinále, Děčín nad Brnem znovu vede

Vojtěch Hruban z Nymburka útočí v zápase s Ostravou, brání Dominik Heinzl (7) a...

Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...

1. května 2026  17:50,  aktualizováno  22:03

