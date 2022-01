Nový příjem nemocnice staví přímo mezi rodinnými domy, sousedé se zlobí

Urgentí příjem se staví v ulici Jana a Josefa Kovářů. Sanitní vozy sem budou svážet pacienty ze spádové oblasti Orlickoústecka, Litomyšlska a Svitavska se 120 tisíci obyvateli.

Na rozdíl od jiných nemocnic však není zdejší urgentní příjem nijak oddělený od blízké rodinné zástavby.

„Nikde v republice neexistuje, aby obyvatelé okolních domů byli součástí příjmu raněných. Budeme se ve dne v noci dívat, jak je záchranáři vykládají ze sanitek. Kdo někdy slyšel výsun záchranářských nosítek ven ze sanitky, ví, o jaký hluk jde. Nehledě na odlesky ze světelné houkačky,“ řekl Michal Pech, který má budoucí urgent před svým domem jako na dlani.

Nízké domky z 30. let a třípodlažní prosklenou přístavbu dělí jen pár metrů. Když se obyvatelé ulice dozvěděli, že stavba centrálního příjmu vznikne, kraj žádali, aby postavil protihlukovou stěnu, která by vykládání pacientů od zástavby oddělila. Nikdo jim vstříc nevyšel.

Soud, na který se rodiny obrátily, však dospěl k jinému názoru a dvakrát rozhodnutí o umístění stavby zrušil. Stavební úřad se podle soudu námitkami sousedů nezabýval dostatečně a nechal věc vrátit krajskému úřadu k dalšímu řízení.

Soud mimo jiné krajskému úřadu nařídil provést chybějící posouzení pohledových, hlukových a světelných imisí, které vzniknou při vykládání pacientů a přijíždějících sanitních vozů.

Přezkumné řízení na místě: Sanitky nepřijely

Ústní jednání nařídil krajský úřad na minulý čtvrtek. Přestože lidí z ulice se věc bytostně dotýká, úředníci vlastníky domů neobeslali jako účastníky řízení jednotlivě, nýbrž veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce. Soudci, kteří se sporem zabývali, přitom opakovaně hovořili o tom, že investor by se měl s lidmi dohodnout.

„Dozvěděli jsme se to úplnou náhodou od člověka, který nemá s kauzou nic společného. Ale nedivím se ničemu,“ podotkl Michal Pech, který ve sporu zastupuje zájmy pěti rodin.

Kdo se ze zúčastněných domníval, že úředníci během přezkumného řízení zalarmují sanitu se zapnutým majákem a naloženým „pacientem“, byl na omylu. Úředníci z krajského odboru životního prostředí oddělení vodního hospodářství, kteří se chybějícího posouzení kvůli podjatosti stavebního úřadu ujali, si při pořizování důkazů vystačili s fotoaparátem a měřicí tyčí.

Jak bude probíhat příjezd vozů a manipulace s pacienty v ulici, tak proběhlo „pouze ústně“. „Čekal jsem, že nám někdo ukáže, jak přijede sanitka nebo jak vypadá příjem pacienta, a to bude zadokumentováno,“ uvedl Pech.

Úředníci si nafotili příjezd k urgentu z několika úhlů z ulice i z okna rodinného domu. „Cílem ohledání je posoudit to, jakým způsobem mohou imise přilehlou zástavbu ovlivňovat, případně posoudit vhodná opatření,“ řekl Zdeněk Čížek z krajského úřadu.

„Proč se to neřešilo na začátku? Ze dne na den budeme zahrnuti do provozu nemocnice, aniž by byla učiněna nějaká účinná opatření předem. Celý barák svítí po setmění už teď,“ přidal svůj názor František Šafář, který v ulici se svojí ženou bydlí přes třicet let.

Pardubický kraj jako investor na dálku už dříve vzkázal, že pokud by došlo k překročení předpokládaných limitů, nebo zkušební provoz ukáže nutnost dalších opatření, bude o nich kraj jednat.

Řešení zástupce Pardubického kraje lidem přislíbil minulý týden. „Jsem tady proto, abychom se o těch věcech bavili. Necháme zpracovat studii, která zhodnotí eliminaci vlivu světelných a hlukových imisí. Pokud bude schválen investiční záměr, zpracujeme projekt,“ sdělil vedoucí odboru majetku a investic Krajského úřadu Pardubického kraje Miroslav Vohlídal.

Fakt, že kraj problém řeší pět minut po dvanácté, dokazuje pět nově vysázených javorů, které stojí přesně v místech, kde mohla zvažovaná stěna vzniknout. Stromy jsou teď podle projektové dokumentace jedinou „bariérou“ mezi ulicí a nemocnicí. „Ty stromy tady nemusely být a stěna už mohla stát, kdyby se našimi námitkami někdo v posledních třech letech zabýval. A aby mohla stát o kousek dál, museli by udělat přeložku nových elektrických kabelů. Myslíte si, že to bude někdo vyhrabávat a bude se to dělat znova?“ řekl Michal Pech, který v dohodu už moc nevěří. „Nebrojíme proti nemocnici, ale proti technickému řešení jedné části, abychom vedle sebe s nemocnicí dokázali žít jako dobří sousedé.“

Centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici, který vyjde kraj na půl miliardy korun, by měl začít fungovat v dubnu. V prvním nadzemním podlaží budou vyšetřovny, nízkoprahový a vysokoprahový příjem. V dalších dvou podlažích budou lůžkové části ARO a JIP.