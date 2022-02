Pacienty chtěli v Ústí vykládat na ulici, teď kraj slíbil clonu

Na začátku byl nezvyklý nápad projektanta. Záchranná služba bude podle jeho návrhu vykládat pacienty do nového centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí přímo z ulice Jana a Josefa Kovářů.

Sousední domky bude od sanitek oddělovat jen několik nově zasazených stromků, úzká ulice a chodník.

Stížnosti místních nebrali úředníci ani politici z kraje vážně. Skončilo to neslavně. Krajský soud dvakrát kvůli stížnostem lidí zrušil územní rozhodnutí vydané v roce 2019 a místo oslav nově postaveného pavilonu musí kraj nyní řešit, jak obyvatelům vyjít vstříc.

Místní chtějí postavit plot, který pacienty vykládané na ulici odcloní. Aby zranění měli alespoň trochu soukromí a sousedé si nepřipadali, jako že se přestěhovali do areálu nemocnice.

Město Ústí nad Orlicí, na jehož pozemku by plot musel vyrůst, chce pomoci. „Město je připraveno být nápomocno a takovou výstavbu umožnit,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Postoj města je důležitý, neboť chystá na letošní a příští rok kompletní rekonstrukci ulice a teď je poslední možnost do ní zakomponovat i odstínění pacientů od rodinných domů.

„Jsem rád, že město nám vyšlo vstříc, je to posun,“ uvedl Michal Pech, který bydlí v domku naproti novému pavilonu.

Postoj ale změnil i Pardubický kraj. Ten až dosud stejně jako projektanti zastával názor, že odclonění pacientů a sanitek stromy či živým plotem by mělo stačit. Zástupci kraje se podle náměstka hejtmana Romana Línka nyní obrátí na projektanta úprav ulice.

„S ním budou naši odborní pracovníci jednat o rozšíření projektu tak, aby zahrnoval vizuální a zvukové odclonění příjezdu k vysokoprahovému urgentnímu příjmu,“ uvedl pro MF DNES Línek.

Pardubický kraj podle něj již nechal grafický návrh možné úpravy zpracovat autorku dokumentace celého centrálního urgentního příjmu. „Vedení kraje počítá s tím, že by kraj toto rozšíření investice zafinancoval,“ uvedl Línek.

S clonou se nepočítalo

Jediný ale nikoliv malý problém spočívá v tom, že s plotem či clonou nikdo nepočítal, a teď není jasné, kam a hlavně jak je umístit. To, že jsou zde zasazené stromy, je asi to nejmenší. V zemi jsou totiž sítě elektrické energie, kterým nebude jednoduché se vyhnout.

„Jakmile se najde realizovatelné technické řešení, kraj objedná příslušnou dokumentaci a při vlastní rekonstrukci komunikace zafinancuje realizaci funkčního odclonění při přejezdu sanitek s pacienty,“ slíbil Línek.

Město čeká na rozhodnutí kraje, a pokud bude třeba, poskytne mu na stavbu stěny k dispozici pozemek.

„Nechceme ale do toho vstupovat a přenášet problémy kraje na naše bedra. Už dnes nám ti lidé vyčítají, že jsme je nedokázali uchránit před touto stavbou,“ uvedl Hájek.

„Je to škoda, že se to řeší až nyní. Tři roky mohlo být odclonění zakomponované do stavby. Snad už všichni pochopili, že nebylo schůdné, abychom byli součástí nemocnice,“ uvedl Pech.

Pardubický krajský soud loni na podzim už podruhé zrušil rozhodnutí o umístění stavby nového pavilonu. Stěžovatelé však udělali chybu, když nenapadli u soudu také stavební rozhodnutí. Stavební povolení je proto platné a pavilon je možné zkolaudovat a otevřít.